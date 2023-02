Avec l’opérateur Scarlet, misez sur la transparence et profitez d’une connexion Internet de qualité sans vous ruiner !

Avec Scarlet, dites non aux abonnements internet illimités…mais limités !

Vous ne le saviez peut-être pas, mais derrière les offres d’abonnements internet en apparence illimitées, vous payez très souvent des abonnements en réalité limités. En effet, de nombreux opérateurs internet ajoutent une clause dite d’utilisation raisonnable à leurs conditions générales de vente. Concrètement, cela veut dire qu’au-delà d’un certain volume de données consommées, l’opérateur internet est en droit de considérer votre utilisation comme déraisonnable. Résultat ? Il peut en réduire l’utilisation, notamment en limitant votre vitesse de téléchargement. Cette clause est tout à fait légale. Elle vise à garantir un réseau disponible à tous les utilisateurs, ainsi qu’une connexion fiable et équitable en empêchant un petit nombre de personnes de monopoliser la plupart du réseau. Conclusion, bien que vous ayez souscrit à un abonnement illimité, il y a de fortes probabilités que vous soyez limité dans votre utilisation. Pour le vérifier, lisez bien les conditions générales de vente de votre contrat. Face à ce constat, l’opérateur Scarlet a choisi la transparence. Avec les offres internet Scarlet, vous savez exactement pourquoi vous payez. Choisir un abonnement internet Scarlet, c’est simple, fiable et transparent. C’est choisir l’une des offres les moins chères de Belgique, et la qualité du réseau Proximus.

Scarlet : deux abonnements internet pour répondre à vos besoins

On pense souvent à tort que plus son abonnement internet offre de gigabytes, meilleure sera sa connexion. C’est une idée reçue ! Saviez-vous que selon Netflix, une heure de streaming ne consomme qu’un gigabyte ? Ou encore que scroller sur Tik Tok, Facebook, Instagram et YouTube ne consomme que 100 megabytes/heure ? Faites le point sur vos usages, vous serez certainement surpris par votre consommation. L’opérateur Scarlet l’a bien compris. Il a conçu deux offres pour répondre à vos besoins réels, à un prix abordable, sans supplément ni frais cachés. Vous utilisez internet pour travailler, aller sur les réseaux sociaux et surfer sur le web ? L’abonnement Poco est parfait pour vous :