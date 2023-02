Gaming Deals : faites le plein de jeux emblématiques pour PC, PS4, PS5 et Xbox au prix le plus bas en ce moment sur MediaMarkt !

Faites le plein de jeux vidéo avec MediaMarkt ! Si vous ne possédez pas encore ces jeux emblématiques développés par Electronic Arts, l’un des leaders sur le marché de la production de jeux vidéo, c’est le bon moment pour vous les procurer. Dans le cadre des Gaming Deals , MediaMarkt fait fondre le prix de jeux emblématiques comme F1 2022, FIFA23, It Takes Two ou encore Need for Speed Unbound . Vous jouez sur PC, PS4, PS5, Xbox ou encore Nintendo Switch ? Il y en a pour toutes les consoles. Vous allez forcément trouver votre bonheur et agrandir votre collection.

Dans ce célèbre jeu de course sorti en 2022, jouez avec les meilleurs pilotes de Formule 1. Prêts à prendre le volant et à affronter les autres écuries ?

MediaMarkt propose le jeu vidéo F1 2022 pour PS4 et Xbox One a seulement 34,99 €. Il est également disponible pour PS5 et Xbox Series X au prix canon de 39,99 €.

→ Cliquez ici pour acheter le jeu vidéo F1 2002 au meilleur prix avec MediaMarkt

FIFA 23

Avec FIFA 23, jouez sur le terrain de jeu le plus populaire du monde et participez aux plus grands tournois de football comme la Coupe du Monde de la FIFA. Avec FIFA 23, vous disposez d’un niveau de personnalisation élevé. C’est à vous de créer votre équipe. Pour cela, vous avez le choix entre 19000 athlètes, plus de 700 équipes, plus de 100 stades et plus de 30 ligues.

MediaMarkt propose le jeu vidéo FIFA 23 pour PC, PS4 et Xbox One à seulement 39,99 €. Il est également disponible pour PS5 et Xbox Series à 49,99 €, et pour Nintendo Switch à 29,99 €.

→ Cliquez ici pour acheter le jeu vidéo FIFA23 au meilleur prix avec MediaMarkt

It Takes Two

It Takes Two est un jeu d’action, d’aventure, mais aussi d’humour et d’amour. Votre objectif ? Suivre Cody et May, un couple d’humains devenus des poupées, dans leurs aventures extraordinaires.

MediaMarkt propose It Takes Two pour Nintendo Switch à seulement 29,99 €.

→ Cliquez ici pour acheter le jeu vidéo It Takes Two au meilleur prix avec MediaMarkt

Need for Speed Unbound

Need for Speed Unbound est un jeu de course. Cette fois, vous ne pilotez plus des Formules 1 mais des voitures de courses personnalisées. Votre objectif ? Remporter le Grand, la course ultime de Lakshore.

MediaMarkt propose le jeu vidéo Need for Speed Unbound pour PC à 39,99 €. Il est également disponible pour PS5 et Xbox Series à 49,99 €.