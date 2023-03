Apple : cette promo rarissime sur l’iPad 2021 prendra fin dans quelques heures, faites vite avant qu’il ne soit trop tard !

Offrez-vous la praticité de l’iPad 2021

Avoir une tablette, c’est profiter de tous les avantages du smartphone et de l’ordinateur portable. C’est un outil polyvalent, très utile et très pratique au quotidien. L’iPad 2021 est doté d’un écran Retina de 10,2 pouces. Il vous offre des images aux couleurs éclatantes et aux contrastes parfaits. Grâce à sa luminosité de 500 nits et à la technologie True Tone, l’écran de l’iPad 2021 est toujours agréable à regarder et lisible, même dans les environnements les plus sombres. Plus grand qu’un smartphone, il est parfait pour effectuer des recherches, faire du shopping en ligne, jouer à des jeux vidéo ou regarder vos films et séries préférés en streaming. L’iPad 2021 a le format idéal à emporter partout dans vos déplacements. Si vous l’associez à un clavier Smart Keyboard, il peut remplacer sans problème votre ordinateur portable. Il est surtout plus léger et plus facile à glisser dans votre sac. L’iPad 2021 est doté d’une puce A13 Bionic avec un GPU 20% plus rapide que ses prédécesseurs. Elle le rend puissant, réactif et performant. Avec l’iPad 2021, vous pouvez facilement jouer aux jeux vidéo ou utiliser des applications de graphismes exigeantes. L’iPad 2021 peut même remplacer votre tablette graphique grâce à l’Apple Pencil. Pour ne rien gâcher, l’iPad 2021 dispose d’un appareil photo performant. Avec sa caméra avant ultra grand angle de 12 mégapixels et sa caméra arrière de 8 mégapixels, vos photos et selfies seront toujours réussis, et vos appels FaceTime seront de qualité.

Krëfel fait chuter le prix de l’iPad 2021

Compact, léger et polyvalent, l’iPad 2021 est très complémentaire au smartphone et à l’ordinateur portable. Grâce à sa connectivité WIFI rapide et stable, il vous accompagnera partout, à la maison, au travail, en cours ou en voyage. Avec sa batterie Lithium-ion, il vous offre jusqu’à 10 heures d’autonomie. Autre avantage pour l’iPad 2021, son prix accessible. Le spécialiste du high-tech Krëfel le rend encore plus accessible en ce moment en proposant l’iPad 2021 64GB à 369 € au lieu de 419 €. Cela vous permet d’économiser 50 €. Profitez-en vite, il ne vous reste que 4 jours pour obtenir l’iPad 2021 à ce prix. Cette offre exceptionnelle de Krëfel prend fin le 4 mars.