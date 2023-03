Samsung Galaxy A53 : profitez de l’action "La TVA, pour moi!" pour vous procurer le smartphone à moins de 320 euros sur MediaMarkt

Samsung Galaxy A53 : testez la performance à petit prix

Vous ne voulez pas mettre plus de 500 € dans un téléphone ? Le Samsung Galaxy A53 est le smartphone parfait. Il est très performant et n’a rien à envier à ses concurrents souvent plus chers. Le Samsung Galaxy A53 est équipé d’un processeur Octa Core et de 6 Go de RAM, ce qui le rend très puissant. Avez-vous besoin d’effectuer des tâches lourdes comme jouer à des jeux vidéo ? Vous avez la possibilité d’y ajouter 2 RAM supplémentaires pour disposer d’encore plus de rapidité et de fluidité dans vos actions. Doté d’un écran de Super Amoled de 6,5 pouces, le Samsung Galaxy A53 vous offre des images de très belle qualité, de résolution 2400x1080 pixels. Grâce à sa technologie Eye Comfort Shield qui filtre la lumière bleue, vous prenez plaisir à regarder votre écran, sans fatiguer vos yeux. Avec le Samsung Galaxy A53, vous pourrez graver tous vos souvenirs en haute qualité. Son appareil photo frontal de 32 mégapixels vous permet de prendre de superbes selfies. A l’arrière, le Samsung Galaxy A53 est équipé de 4 caméras : une de 64 mégapixels, une de 12 mégapixels, une de 5 mégapixels et une de 2 mégapixels. Avec lui, vos photos seront nettes et détaillées dans les moindres détails. Vous pourrez garder tous vos souvenirs sans aucun problème de stockage grâce à sa mémoire interne spacieuse de 128 Go. Elle peut même être étendue avec une carte micro SD externe jusqu’à 1 To. Nous vous le disions, le Samsung Galaxy A53 n’a vraiment rien à envier aux plus grands.

MediaMarkt fait chuter le prix du Samsung Galaxy A53

Le Samsung Galaxy A53 a vraiment tout pour plaire. Certifié IP67, il est résistant à la poussière et aux éclaboussures. Il est également doté d’une batterie de 5000 mAh très performante et est compatible avec la 5G. De quoi passer de belles heures à scroller sur les réseaux sociaux ou à regarder vos vidéos préférées sur YouTube. Habituellement vendu 379 €, le spécialiste du high-tech MediaMarkt le propose actuellement à 313,21 €. Cela vous permet d’économiser plus de 65 € ! Profitez-en vite avant qu’il ne soit trop tard.