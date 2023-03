Apple : économisez plus de 100 euros sur l’achat de vos AirPods Max grâce à ce bon plan !

Pourquoi craquer pour les AirPods Max d’Apple ?

Apple est un réel expert dans le domaine de la musique. Il y a plus de 20 ans, la marque à la pomme proposait déjà les iPods mais également iTunes qui nous permettait d’écouter nos sons préférés comme le fait aujourd’hui Apple Music. Ces dernières années, les casques audio ont connu une explosion de popularité, et les AirPods Max sont la dernière tendance en date. Les Airpods Max offrent un son de qualité supérieure avec un son haute-fidélité, une réduction active du bruit grâce au mode transparence vous permettant d’être en immersion totale dans les tâches que vous effectuez, un audio spatial personnalisé pour un son d’une qualité presque inégalée. Avec leur réduction active du bruit, vous pouvez pleinement profiter de votre musique sans être gêné par les bruits extérieurs. Le casque sans fil d’Apple vous garantit une qualité sonore sans pareille, avec des basses profondes, des aigus clairs et une excellente restitution des fréquences sonores. Côté esthétique, le casque sans fil d’Apple est devenu un réel accessoire de mode avec un design classe et épuré dont seule la marque à la pomme connaît le secret. De plus, les AirPods Max ont été conçus pour s’ajuster parfaitement sur toutes les formes de tête leur permettant de se faire oublier pour vous immerger pleinement dans vos audios. Ils sont également équipés d'un microphone à direction unique intégré, pour une clarté vocale supérieure. Comme tous les casques sans fil, les AirPods Max disposent d’une autonomie considérable, ce qui vous permet de les utiliser pendant plusieurs heures sans interruption. En effet, le casque sans fil offre une autonomie impressionnante : pour seulement cinq minutes de charge, vous obtenez environ 1,5 heure d'écoute.

Obtenez-les à un prix incroyable

Pour profiter de la meilleure qualité audio qui soit, optez donc pour les AirPods Max reconditionnés en parfait état, en vente à moins de 500 euros sur Back Market. Vendus plus de 600 euros sur l’Apple Store, vous réalisez ainsi plus de 100 euros d’économie sur un produit de qualité et faites un geste pour la planète en optant pour un produit reconditionné. Vous bénéficierez également d'une garantie de 12 mois et d'une livraison express. Bonne nouvelle, vous avez également la possibilité de payer en plusieurs fois sans frais supplémentaires, ce qui rend cet achat encore plus abordable ! Attention, cette offre est proposée dans la limite des stocks disponibles, ne tardez pas à profiter de cette offre unique pour bénéficier de l'excellence technologique d’Apple, avec une qualité audio inégalée pour écouter de la musique, regarder des films ou jouer de manière immersive !