De’Longhi : le prix de la machine à café Nespresso Lattissima Touch chute sous la barre des 200 euros, une offre rare à ne pas laisser passer !

Savourez de délicieuses boissons lactées avec la machine à café Nespresso Lattissima Touch de De’Longhi

Vous êtes un amateur de cappuccinos, latte macchiatos et autres lattes ? Faites-vous plaisir avec la machine à café Nespresso Lattissima Touch de De’Longhi. Grâce à sa puissance de 1400W et ses 19 bars de pressions, elle vous permet de déguster un expresso, un double-esspresso ou un lungo classique, mais aussi de nombreuses recettes de café latte. Avec la machine à café Nespresso Lattissima Touch de De’Longhi, tout est possible. Elle suit le cours de vos envies avec simplicité. Très facile à utiliser, une simple pression sur un bouton suffit à vous délivrer un café parfait aux arômes intenses et recouvert d’une crema onctueuse. La machine à café Nespresso Lattissima Touch de De’Longhi fonctionne avec les capsules Nespresso. Elle est dotée d’un grand réservoir de lait de 0,35 litres. Il vous permet de préparer jusqu’à 7 cappuccinos d'affilée. Vous avez mis trop de lait dans le réservoir ? Ce n’est pas un souci. Il se retire très facilement pour être conservé au réfrigérateur jusqu’à votre prochaine tasse. Pratique et très intuitive, la machine à café Nespresso Lattissima Touch de De’Longhi est aussi très facile à entretenir. Un voyant vous indique lorsqu’il est nécessaire de la nettoyer. Vous n’avez alors qu’à appuyer sur le bouton de nettoyage pour laver en un clin d’œil le système de lait.

Offrez-vous la machine à café Nespresso Lattissima Touch de De’Longhi à moins de 200 €

La machine à café Nespresso Lattissima Touch de De’Longhi est pratique et polyvalente. Elle est également très compacte et design et trouvera sa place facilement dans votre cuisine. Elle va vous donner l’envie de remiser au placard votre cafetière à filtre ou votre machine à café en dosette actuelle ! Habituellement vendue 279 €, Krëfel propose la machine à café Nespresso Lattissima Touch de De’Longhi à 199,95 € ce qui vous permet d’économiser 79 €. En plus, en ce moment Nespresso vous offre 50 capsules de café, pour tout achat de la machine à café Nespresso Lattissima Touch de De’Longhi. Vous auriez tort de vous en priver !