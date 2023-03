Everything Everywhere All at Once est enfin disponible, découvrez comment regarder le film au casting 5 étoiles en streaming !

Everything Everywhere All at Once: un film drôle et plein d’énergie sur le multivers

Le film Everything Everywhere All at Once est l’un des meilleurs films sorti en 2022. Il a d’ailleurs reçu 11 nominations aux Oscars 2023. Co-produit par Daniel Scheinert et Daniel Kwan, il va vous plonger dans l’univers du multivers. Ce film à succès met en scène Evelyn Wang, incarnée par l'actrice Michelle Yeoh. Propriétaire d’une laverie en difficulté, elle doit faire face à une inspectrice des impôts, Deirdre Beaudeirdre, jouée par Jamie Lee Curtis. En parallèle, son mari Waymond veut divorcer, sa fille lui annonce qu’elle est lesbienne et son père arrive tout droit de Hong-Kong. Evelyn est perdue et à bout. C’est alors qu’elle se retrouve dans un univers parallèle, le multivers. Elle y découvre que chacun de ses choix créer un nouvel univers. Evelyn explore alors toutes les vies qu’elle aurait pu mener. Everything Everywhere All at Once est un film qui mélange science-fiction, aventure et comédie. Il est disponible dès aujourd’hui sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video.

Comment regarder le film Everything Everywhere All at Once en streaming?

Le film Everything Everywhere All at Once est disponible depuis le 8 mars sur Amazon Prime Video. Pour y accéder, c’est très facile. Si vous disposez déjà d’un compte Amazon Prime, vous avez automatiquement accès à Amazon Prime Video. Vous n’avez pas de compte ? Il suffit de vous rendre sur le site d’Amazon en cliquant ici pour en créer un en quelques clics. L’inscription à Amazon Prime Video vous permettra de regarder Everything Everywhere All at Once, mais aussi d’accéder à un large catalogue de séries et de films. Amazon Prime Video vous permet également d’accéder à des chaînes comme OCS, StarPlay, Gulli ou encore Géo. En vous inscrivant à Amazon Prime Video, vous bénéficiez automatiquement de la livraison gratuite et illimitée en 1 jour ouvré, pour tous vos achats effectués sur la plateforme Amazon. Profitez-en vite, en ce moment, Amazon vous offre 30 jours d’essai gratuit. Après ce mois d’essai, l’abonnement vous coûtera alors 69,90 € par an, soit seulement moins de 6 €/mois. Amazon Prime Video est disponible sur télévision, smartphone, tablette, ordinateurs et même sur vos consoles de jeux.