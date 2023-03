PS5 : les packs consoles + jeu sont-ils une bonne affaire pour obtenir la célèbre console de Sony ?

Acheter la PS5 en pack, est-ce un bon plan ?

De plus en plus, les revendeurs belges proposent la fameuse PS5 de Sony dans des packs incluant la console de jeu et un jeu ou des accessoires complémentaires. C’est le cas en ce moment de DreamLand, Coolblue ou encore MediaMarkt. MediaMarkt propose d’ailleurs actuellement 2 offres de packs pour un peu plus de 700 € :

→ Un pack comprenant la PS5, le pack de démarrage, et 3 jeux : GTA, Tiny Tin’as Wonderlands Next Level et Metro Exodus Complete Edition pour 724,93 €