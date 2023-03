Devenez un véritable chef pâtissier et profitez d’une remise de 40% sur le robot de cuisine KitchenAid avec Krëfel

Décuplez vos talents culinaires avec le robot de cuisine KitchenAid

Vous aimez déguster de la bonne pâtisserie, mais aussi la cuisiner ? Le robot de cuisine KitchenAid 5KSM3311XEER est fait pour vous. C’est l’allié indispensable de tous les amateurs de pâtisserie. Pratique, il vous permettra de réaliser gâteaux, biscuits, mousses au chocolat et entremets, mais pas seulement. Il est également très utile pour préparer de bons petits plats comme les pizzas ou encore les sauces et purées. Le robot de cuisine KitchenAid 5KSM3311XEER est équipé de plusieurs accessoires. Le fouet à 6 fils en acier inoxydable et aluminium est parfait pour réaliser des pâtes à gâteau aériennes, de la crème fouettée ou des blancs en neige. Le batteur plat est idéal pour les préparations normales à épaisses comme la pâte à cookies, les glaçages ou encore la purée de pomme de terre. Enfin, le crochet pétrisseur vous permettra de préparer vos pains, pâtes à pizza et pâtes fraîches. De quoi régaler toute votre famille et vos amis. Le robot de cuisine KitchenAid 5KSM3311XEER est un robot multifonction nouvelle génération. Il est 25% plus léger et 20% plus compact que les autres robot pâtissiers KitchenAid. Son bol en acier inoxydable de 3,3 litres est idéal pour deux personnes.

Le prix du robot de cuisine KitchenAid est en chute libre avec Krëfel

Vous êtes prêt à dévoiler tous vos talents culinaires en réalisant de nombreuses recettes ? Bientôt, meringues, pâtes brisées, feuilletées ou sablées, gâteaux, génoises, pains ou encore cookies n’auront plus de secrets pour vous. Le robot de cuisine KitchenAid 5KSM3311XEER est le compagnon idéal pour préparer des repas 100% maison. Habituellement vendu 579 €, le spécialiste de l’électroménager Krëfel propose actuellement le robot de cuisine KitchenAid 5KSM3311XEER à 349,95 €. Cela représente une économie de plus de 250 €. C’est exceptionnel pour un robot de cuisine de cette qualité. KitchenAid est LA marque de référence dans le domaine. Profitez vite de cette promotion. Elle est valable jusqu’au 31 mars. En plus, avec Krëfel la livraison est gratuite.