Sonos : le prix de la barre de son Ray est en chute libre sur MediaMarkt, une offre à saisir de toute urgence !

Barre de son Sonos Ray : compacte et performante

La barre de son Sonos Ray est la barre de son performante, pratique et polyvalente. Installée seule, elle vient améliorer la qualité sonore de votre télévision. Elle est également parfaite pour écouter de la musique ou vos podcasts préférés. Sans fil et compacte, elle ne mesure que 56cm de large pour 7,1cm de haut, elle est très facile à installer partout. Elle trouvera sa place sous votre télévision ou sur n’importe quel meuble. Tous ses composants audios sont orientés vers l’avant, ce qui permet de la placer où vous voulez sans perdre aucun son. La barre de son Sonos Ray vous offre un son limpide avec des basses puissantes grâce à son système Bass-reflex. Innovation Sonos, les ondes sonores de la barre de son Sonos Ray sont séparées pour projeter le son d’un mur à l’autre de votre pièce et vous offrir une expérience sonore immersive. Grâce à la technologie de calibrage TruePlay, elle s’adapte aussi parfaitement à la configuration acoustique de votre pièce. Résultat : que vous écoutiez de la musique ou que vous regardiez un film à la télévision, vos contenus seront toujours reproduits aussi fidèlement que possible. La barre de son Sonos dispose de 2 modes : mode Amélioration Vocale et mode Son Nocturne. Le mode Amélioration Vocale vous permet de bénéficier de dialogues plus clairs quand vous regardez vos séries préférées. Le mode Son Nocturne réduit l’intensité des effets sonores lorsque vous ne voulez déranger personne. Pratique, la barre de son Sonos Ray se connecte facilement à toutes les télévisions, smartphones, tablettes et ordinateurs grâce au WIFI avec l’application Sonos, Apple AirPlay2 ou Spotify Connect.

Profitez des Méga Deals pour vous offrir la barre de son Sonos Ray

Grâce à la barre de son Sonos Ray, vous pouvez créer chez vous un système audio sur mesure. Vous pouvez en effet l’associer à d’autres enceintes Sonos pour améliorer l’expérience cinéma dans votre salon par exemple, mais aussi pour mettre en place une écoute multi room dans votre maison. Le modèle blanc habituellement vendu 299 €, MediaMarkt la propose actuellement à 250 € dans le cadre des Méga Deals. La barre de son de couleur noire quant à elle est affichée normalement à 279 € mais profite en ce moment de 29 € de réduction faisant chuter son prix à 250 € également. Cela vous permet d’économiser 49 €. Profitez-en vite, il ne reste plus qu’un exemplaire en stock !