Apple : optez pour le reconditionné et offrez-vous un iPhone 11 en parfait état à moins de 400 €

Offrez-vous un smartphone performant à petit prix avec l’iPhone 11

Vous rêvez de vous offrir un smartphone Apple performant sans exploser votre budget ? L’iPhone 11 est une très bonne option. Si vous choisissez un modèle reconditionné c’est encore mieux. L’iPhone 11 n’est plus commercialisé par Apple, qui préfère se concentrer sur les dernières générations d’iPhone, pourtant il n’a absolument rien à envier à ses successeurs. L’iPhone 11 est doté d’un écran Retina de 6,1 pouces. Il vous offre des images de haute qualité et un confort de lecture optimal en s’adaptant systématiquement à la luminosité de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. L’iPhone 11 est également équipé d’une puce A13 Bionic très puissante. Elle vous offre une fluidité d’utilisation incomparable. Avec l’iPhone 11, vous passez d’une application à une autre facilement. Il est également parfait pour regarder des vidéos en streaming ou jouer à des jeux vidéo. La photo et la vidéo ne sont pas en reste. Avec son double appareil photo ultra grand- angle et grand- angle de 12 mégapixels, il vous permet de prendre des photos dignes d’un professionnel. L’iPhone 11 est également doté d’une caméra frontale True Depth de 12 mégapixels. Avec lui, vos selfies et appels vidéo seront toujours parfaits.

Le prix de l’iPhone 11 64 Go passe sous la barre des 400 €

L’iPhone 11 vous offre des performances incomparables. Grâce à sa batterie de 3310 mAh, il dispose d’une autonomie de 10h d’autonomie en lecture vidéo, et jusqu’à 2 jours en utilisation normale. Vous pourrez l’emmener partout sans qu’il ne vous lâche. En plus, il est certifié IP68. Il est donc résistant à la poussière, à l’eau et aux rayures. Vendu neuf au prix de 589 €, le spécialiste du reconditionné Back Market propose actuellement un iPhone 11 64 Go dans un état parfait à seulement 381,87 €. Cela vous permet d’économiser plus de 200 € ! En choisissant votre smartphone reconditionné avec Back Market, vous ne prenez pas de risques. Il est garanti 12 mois, et vous bénéficiez des retours gratuits pendant 30 jours. N’hésitez plus à penser au reconditionné pour vous équiper comme nous vous l’expliquions dans cet article, c’est un très bon moyen pour faire des économies et prendre soin de la planète.