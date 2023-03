Prenez soin de vous à petits prix avec les promotions de la parapharmacie en ligne PharmaMarket (jusqu’à -50% de réduction)

Profitez de réductions pouvant aller jusqu’à -50% avec PharmaMarket

La parapharmacie en ligne PharmaMarket, c’est le bon plan pour acheter vos produits de soin, d’hygiène et de beauté pour toute la famille. Toute l’année, PharmaMarket propose des promotions pouvant aller jusqu’à -50% sur de nombreux produits. Crèmes hydratantes, soins pour le visage, déodorants, dentifrices, démaquillants, produits solaires ou encore compléments alimentaires, vous trouverez forcément votre bonheur à petit prix pour prendre soin des bébés, des enfants mais aussi des femmes et des hommes. En ce moment, les promotions concernent plus de 600 produits. De quoi renouveler votre armoire à pharmacie et vos produits d’hygiène et de soin à petits prix !

Préparez l’arrivée du printemps avec PharmaMarket

L’hiver, avec le froid, l’humidité et le chauffage, a tendance à assécher la peau. Avec l’arrivée du printemps dans quelques jours, jambes et bras vont tout doucement commencer à se dévoiler. Mars est la période de transition idéale pour venir prendre soin et hydrater votre peau. PharmaMarket vous propose de le faire à prix mini. Parmi ses promotions, vous trouverez par exemple le gel lavant Lipikar de La Roche Posay, idéal pour les peaux sensibles de toute la famille. PharmaMarket propose le flacon de 750 ml à 13,71 € au lieu de 18,50 €, soit 26% de remise. Après la douche, il est essentiel de nourrir votre peau avec un soin adapté. PharmaMarket vous propose le pot de 454 grammes de baume hydratant Cerave, parfait pour hydrater intensément le corps de toute la famille, à seulement 11,68 € au lieu de 21,45 €, soit 46% de remise. L’été n’épargne pas les cheveux, entre le vent, le soleil, l’eau de la piscine et de la mer. Pour les garder en pleine santé, nous vous conseillons de les renforcer dès le printemps avec des compléments alimentaires. Pour prendre soin de vos cheveux et faciliter leur pousse, vous trouverez chez PharmaMarket, la boite de 180 gélules de kératine Alline Procap à 57,99 € au lieu de 99,99 €, soit 42% de remise. C’est le produit parfait pour des cheveux brillants en pleine santé. Enfin, si l’hiver a été une période difficile à vivre pour vous, n’hésitez pas à faire une cure de magnésium. Cet oligo-élément aide à réduire la fatigue et le stress. PharmaMarket propose la cure de 180 comprimés de magnésium MetaRelax à 27,25 € au lieu de 47,50 €, soit 43% de remise. N’hésitez pas à aller découvrir les nombreuses autres promotions sur le site de PharmaMarket. La livraison est gratuite à partir de 49 €.