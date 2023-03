PS5 : on fait le point sur les stocks chez les revendeurs belges

La PS5 est enfin de retour dans les stocks

Il était temps, il devient de plus en plus facile de se procurer la PS5. Les gameurs trépignent d’impatience depuis janvier et les annonces de Jim Ryan, le président de Sony Interactive Entertainment, sur la fin des pénuries de PS5. Il aura fallu quelques mois pour que la situation s’améliore. Les revendeurs belges n’ont pas encore les stocks suffisamment remplis pour pouvoir répondre à toute la demande, néanmoins on peut noter que la PS5 est de plus en plus souvent disponible sur les e-shop des principaux revendeurs belges. Surtout, les ruptures de stocks sont de plus en plus courtes. Ce lundi, vous pouvez trouver la PS5 chez Coolblue, Back Market et la Fnac mais également chez MediaMarkt sous forme de pack. Si vous voulez l’acheter dès aujourd’hui, ne tardez pas. Une PS5 en stock le matin peut être épuisée l’après-midi. Un conseil, ne payez surtout pas votre PS5 au-delà de son prix public. Pour rappel, le prix de la PS5 avec lecteur de disque est de 549,99 €. Sa version digitale de la PS5 est affichée à 444,99 €. Certains revendeurs vous la proposent à des tarifs bien supérieurs. Avec un peu de patience, vous trouverez forcément une PS5 au bon prix dans les prochains jours. N’hésitez pas non plus à miser sur les packs PS5 + jeu vidéo ou PS5 + accessoires comme la manette Dual Sense ou le casque audio sans fil Pulse 3D. Leur prix est souvent avantageux. Dans tous les cas, continuez à vérifier régulièrement les stocks de PS5 chez les principaux revendeurs en Belgique :

