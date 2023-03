Incroyable : obtenez le Samsung Galaxy S23 Ultra à moins de 400 € grâce à cette astuce

Samsung Galaxy S23 Ultra : le meilleur smartphone Android

Dernière génération de smartphone Samsung, le Samsung Galaxy S23 Ultra est ultra-performant et clairement novateur. Le fabricant chinois a choisi de concevoir un smartphone respectueux de l’environnement, conçu en partie avec des matériaux recyclés dans le verre des faces avant et arrière. Samsung a également utilisé des colorants composés de pigments naturels pour colorer son cadre en aluminium. Le Samsung Galaxy S23 Ultra est un smartphone complètement repensé pour être durable et vous offrir le meilleur de la technologie. Le Samsung Galaxy S23 Ultra est doté d'une puce Snapdragon 8 Gen2. C’est la puce la plus rapide jamais vue sur un smartphone Galaxy. Elle permet à votre smartphone d’en faire toujours plus, tout en étant moins énergivore. Le Samsung Galaxy S23 Ultra est parfait pour surfer sur le web, pour regarder une série ou pour jouer à des jeux vidéo. C’est aussi l’outil idéal pour les créateurs de contenus. Le Samsung Galaxy S23 Ultra est doté d’un appareil-photo d’une qualité exceptionnelle. A l’avant, il est équipé d’un capteur selfie de 12 mégapixels. A l’arrière, il est équipé d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, d’un capteur grand angle de 200 mégapixels, d’un téléobjectif avec zoom optique 10x de 10 mégapixels et d’un téléobjectif avec zoom optique 3x de 10 mégapixels. De quoi prendre des photos comme un véritable pro, même en cas de faible luminosité. Le Samsung Galaxy S23 Ultra vous offre des portraits de nuit éclatants. La vidéo n’est pas en reste. Grâce à son stabilisateur optique amélioré, le Samsung Galaxy S23 Ultra vous permet de faire des vidéos de haute qualité. De quoi réveiller vos talents de réalisateurs. Pour parfaire le tout, le Samsung Galaxy S23 Ultra est doté d’un écran Dymamic Amoled 2x de 6,8 pouces, vous offrant une définition Quad HD+ et une luminosité pouvant aller jusqu’à 1750 nits.

Offrez-vous le Samsung Galaxy S23 Ultra à partir de 399 €

Avec sa batterie de 5000 mAh et une gestion plus intelligente de l’énergie, le Samsung Galaxy S23 Ultra ne vous lâchera jamais. Il vous offre jusqu’à 26 heures d’autonomie en lecture vidéo. Il est également très pratique avec le S Pen intégré dans son châssis. Il vous permet de prendre des notes, de gérer votre agenda ou vos retouches photos en un clin d’œil. Le Samsung Galaxy S23 Ultra est vraiment un smartphone qui fait la différence. Le prix public du Samsung Galaxy S23 Ultra 256 Go est de 1419 €. En souscrivant un abonnement avec l’opérateur Proximus, vous pouvez l’obtenir à partir de 399 €. C’est une offre à ne pas manquer ! Un conseil, foncez-vite avant qu’il ne soit trop tard !