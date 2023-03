Célébrez le printemps sportivement et profitez de remises allant jusqu’à -50% avec Nike

Pratiquez un sport outdoor avec Nike

Profitez des jours qui rallongent pour pratiquer vos activités sportives en extérieur. Saviez-vous que la lumière du jour stimule votre métabolisme et le renforce ? Elle vous permet notamment de faire le plein de vitamine D et c’est bon pour le moral. Au printemps, les journées peuvent encore être fraîches. Il est peut-être nécessaire d’adapter votre équipement avec des vestes techniques, des hauts à manches longues ou encore des doudounes sans manche pour vous tenir chaud avant et après votre pratique sportive. Profitez des promotions Nike pour vous équiper à petits prix. La marque au swoosh propose toute l’année des remises pouvant aller jusqu’à -50% sur de nombreux produits, dans tous les sports. Que vous pratiquiez le fitness, la course à pied, le yoga, le football ou encore le vélo, vous trouverez forcément l’équipement qu’il vous faut parmi les nombreuses promotions Nike.

Profitez des promotions Nike pouvant aller jusqu’à -50%

Avec Nike, les promotions c’est toute l’année. En ce moment, plus de 2100 articles sont concernés par des remises pouvant aller jusqu’à -50%. C’est l’occasion de vous équiper à moindre prix pour pratiquer votre sport favoris en extérieur. Parmi les promotions Nike, vous trouverez par exemple le sweat à capuche Nike Sportswear Tech Fleece. Il est affiché au prix canon de 71,97 € au lieu de 119,99 €, soit 40% de remise. Vous trouverez également la veste sans manches de training Nike Therma Fit à 69,97 € au lieu de 99,99 €, soit 30% de remise. Elle est parfaite pour démarrer l'entraînement bien au chaud, et éviter les coups de froid après. Pour pratiquer le yoga en extérieur, les femmes pourront s’équiper avec la veste ajustée pour femme Nike Yoga Dri-Fit Luxe. Nike la propose à 68,97 € au lieu de 114,99 €, soit 40% de réduction. Très stylée, Nike propose aussi une veste aviateur pour femme Nike Air en lamé doré. Elle est affichée à 107,97 € au lieu de 134,99 €, soit 20% de remise. De nombreuses autres articles sont en promotion. Rendez-vous vite sur le site de Nike pour en profiter.