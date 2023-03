Bon plan : on a trouvé a machine à café ultra design Krups Dolce Gusto Infinissima à son meilleur prix sur ce site trop peu connu !

Passez aux machines à café à dosettes avec la Krups Dolce Gusto Infinissima

Offrez-vous au quotidien des cafés de qualité avec la machine à café Krups Dolce Gusto Infinissima. L’essayer, c’est l’adopter. Vous ne reviendrez plus en arrière en remisant votre ancienne cafetière à filtre. Grâce à sa puissance de 1500 watts et à sa pression de 15 bars, la machine à café Krups Dolce Gusto Infinissima vous prépare de délicieux cafés aux arômes intenses, recouverts d’une crema onctueuse. Elle fonctionne avec des capsules Dolce Gusto. Elles vous offrent une très grande variété de cafés noirs et lactées : cafés courts comme l’expresso ou l’espresso macchiato, cafés longs comme les cafés lungos ou les ricorés latte, cafés gourmands comme les café Starbucks Caramel Macchiato, les cappucinos, ou les lattes macchiatos. Avec la machine à café Krups Dolce Gusto Infinissima, vous pouvez même vous préparer du thé et des chocolats chauds. La machine à café Krups Dolce Gusto Infinissima est dotée d’un réservoir de 1,25 litres. Pratique, il permet de servir environ 10 tasses. La machine à café Krups Dolce Gusto Infinissima est très facile à utiliser. Il vous suffit d’y insérer une dosette et d’appuyer sur un bouton pour qu’elle prépare une délicieuse boisson chaude. Ensuite, il ne vous reste plus qu’à la savourer confortablement assis dans votre canapé.

Le prix de la machine à café Krups Dolce Gusto Infinissima chute avec Électro Dépôt

La machine à café Krups Dolce Gusto Infinissima est vraiment parfaite et polyvalente avec ses nombreuses recettes de boissons chaudes. Elle servira à toute la famille. La machine à café Krups Dolce Gusto Infinissima est également très design avec son look épuré et ses formes arrondies. Elle a vraiment tout pour plaire. Elle a d’ailleurs reçu la note de 4,4 sur 5 par plus de 220 utilisateurs. La machine à café Krups Dolce Gusto Infinissima est généralement vendue 89 €. En ce moment, Électro Dépôt la propose au prix canon de 64,95 €. C’est une très bonne affaire pour une machine à café de cette qualité. Un conseil, n’hésitez pas trop longtemps avant de l’acheter. Les stocks risquent de s’écouler très rapidement.