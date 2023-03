Incroyable : la PS5 est de retour dans les stocks des principaux revendeurs belges

Inédit : la PS5 est disponible chez les principaux revendeurs belges

Tout le monde espérait cette grande nouvelle depuis la commercialisation de la PS5 il y a maintenant 2 ans et demi. Ne voyant pas les choses évoluer après les annonces faites par Jim Ryan, le président de Sony Interactive Entertainement, en janvier dernier au sujet de la fin des pénuries de PS5 en 2023, on n’y croyait plus ! Et pourtant 2 mois plus tard, nous y sommes. Aujourd’hui, la célèbre console de Sony est disponible chez les principaux revendeurs belges : Back Market, DreamLand, Coolblue, Amazon, La Fnac et MediaMarkt. Attention, la demande de PS5 est toujours très forte. Ces stocks peuvent s’écouler très rapidement. Un conseil, si vous voulez absolument vous procurer la PS5, dépêchez-vous de vous l’acheter avant une nouvelle rupture de stock potentielle. Cette situation n’arrivera peut-être pas. Néanmoins aujourd’hui, nous n’avons pas de visibilité sur les quantités présentes dans les stocks des revendeurs belges. Dans tous les cas, si vous la ratez, il ne faudra pas attendre 6 mois ou 1 an pour vous la procurer, mais seulement quelques jours. Vérifiez dès à présent les stocks des principaux revendeurs belges :

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur Back Market