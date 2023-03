Bon plan Dyson : le puissant aspirateur balai V15 Detect+ profite d’une remise immédiate de 120 euros

Dyson V15 Detect+ : quelles sont les caractéristiques de cet aspirateur balai ?

Pour faire du ménage une activité à minima plaisante, avoir les bons appareils électroménagers est important. Du côté des aspirateurs, Dyson est l’une des marques les plus populaires et performantes, notamment avec ses aspirateurs balais. Parmi les modèles les plus récents, on retrouve le Dyson v15 detect+ actuellement affiché à prix mini ! Le Dyson v15 detect+ est un aspirateur balai sans fil puissant et intelligent. Il est équipé d’un filtre après moteur HEPA. Ce système de filtration entièrement scellé de Dyson capture 99.97% des particules aussi petites que 0,1 micron, tout en diffusant un air purifié. Le filtre est lavable et peut facilement être réutilisé. L’aspirateur balai Dyson V15 Detect+ est doté d’un écran LCD qui permet de suivre en temps réel le nettoyage. Cet aspirateur est accompagné de nombreux accessoires comme la brosse Digital Motorbar qui aspire efficacement la poussière et les cheveux. On retrouve également un long suceur, un accessoire deux en un, un accessoire pour les endroits plus difficiles et une station murale de chargement. L’aspirateur balai Dyson V15 detect + propose trois modes de puissance : le mode Auto intelligent augmente la puissance là où vous en avez besoin et économise de l’énergie aux autres endroits, l e mode Eco qui prolonge l’autonomie pour des nettoyages plus importants et le mode Boost pour un nettoyage court et intense !

Pourquoi commander votre aspirateur balai sur MediaMarkt ?

En ce moment sur MediaMarkt, l’aspirateur balai Dyson v15 Detect+ est affiché à 579 euros au lieu de 699 euros. Vous réalisez ainsi une économie de 120 euros sur un produit noté 4,6 étoiles sur 5. En passant par MediaMarkt, vous profitez d’une livraison rapide et si jamais, les retours sont gratuits sous 30 jours.