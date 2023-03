Offres de Printemps : profitez du retour des beaux jours pour vous offrir un salon de jardin tendance et à petit prix avec La Redoute !

Célébrez le retour des beaux jours avec les Offres de Printemps de La Redoute

Il est enfin temps de dire au revoir à l’hiver et de célébrer le retour du printemps. Les journées rallongent de plus en plus. Bientôt, nous pourrons enfin profiter de nos extérieurs pour faire la sieste au soleil, jardiner ou encore pour recevoir familles et amis autour d’un apéro ou d’un barbecue. N’attendez pas le dernier moment pour vous équiper. En ce moment, La Redoute accueille le changement de saison avec son Offre de Printemps. Le e-commerçant propose des remises sur de nombreux salons de jardins, mais aussi sur des fauteuils et des tables basses d’extérieurs. La Redoute va encore plus loin pour vous faire plaisir, en vous offrant 5% de remise supplémentaire dès 99 € d’achat, 10% de remise supplémentaire dès 199 € d’achat, ou 15% de remise supplémentaire dès 399 € d’achat ! C’est une offre à ne surtout pas manquer. Pour en profiter, c’est très simple, il vous suffit d’utiliser le code promo SPRING au moment de valider votre panier. La remise s’appliquera automatiquement.

Offrez-vous le salon de jardin de vos rêves avec La Redoute

Que vous aimiez le bois, la couleur, le métal ou encore le rotin, La Redoute a forcément le salon de jardin, le fauteuil d’extérieur ou le transat qui vous fera craquer. Nous avons repéré pour vous :