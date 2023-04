La PS5 enfin abordable ? Obtenez ce pack ultime en promo avant qu’il ne soit trop tard !

Découvrez tout le potentiel de la PS5

Ce n’est que du bonheur pour les gamers qui ont attendu avec impatience la fin des pénuries de PS5 sur le marché. Ça y est ! Il est désormais facile de trouver la PS5 facilement chez les principaux revendeurs belges. Les fans de jeux vidéo vont enfin pouvoir profiter de cette console de jeu ultra rapide grâce à son disque SSD, à son CPU et à son GPU très puissants. La PlayStation 5 offre aux joueurs une expérience de jeu complètement immersive grâce au Ray Tracing, à ses images en qualité 4K aux couleurs exceptionnelles, et à l’audio 3D. Avec son taux de rafraîchissement de 120 Hz, les gamers profitent d’un gameplay fluide. Rien n’arrêtera vos jeux vidéo! Sans parler des accessoires de la PS5. Les manettes sans fil DualSense disposent du retour haptique et de gâchettes adaptatives. Le joueur perçoit alors toutes les sensations quand il tape un arc ou quand il envoie des toiles d’araignée comme dans le jeu vidéo Spiderman. C’est simple, le joueur est complètement immergé dans son jeu. Il entre littéralement dans une autre dimension. La célèbre console de Sony est parfaite pour jouer seul, mais aussi pour jouer en mode multijoueur. La manette DualSense dispose d’un microphone intégré. Il permet d’entrer en relation facilement avec d’autres joueurs. Si vous préférez rester concentré, il suffit de désactiver le microphone. Êtes-vous prêt à en profiter après ces 2 ans et demi d’attente ?

Economisez 40 € sur le pack PS5 + « God of War: Ragnarök » avec MediaMarkt

Vous êtes prêt à découvrir toutes les fonctionnalités et le potentiel de la PS5 ? C’est le moment de vous l’offrir en promotion ! Le spécialiste du high-tech MediaMarkt propose actuellement le pack PS5 incluant le célèbre jeu « God of War : Ragnarök » à 579,99 € au lieu de 619,99 €, soit 40 € de remise. C’est exceptionnel de voir la PS5 avec une telle réduction. Profitez-en vite et embarquez dès à présent dans le jeu de légende « God of War : Ragnarök ». Vous y suivrez Kratos et Atreus dans un voyage épique et émouvant à la découverte des 9 royaumes du Nord.