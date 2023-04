La PS5 est enfin disponible, suivez nos conseils pour la shopper au meilleur prix

Profitez enfin des performances de la PS5

Il était temps ! Le monde du gaming commençait vraiment à s’impatienter face à la pénurie constante de PS5 sur le marché. Il aura fallu 2 ans et demi pour que le fabricant japonais Sony résolve la situation. Il est désormais possible de trouver la PS5 chez tous les revendeurs belges, pour le plus grand bonheur de fans de jeux vidéo. Avec la PS5, les gamers vont enfin pouvoir profiter de cette console ultra rapide et très puissante. La PS5 offre en effet aux joueurs une expérience de jeu exceptionnelle et totalement immersive grâce à Ray Tracing, à ses images en qualité 4K et à son audio en 3D. Avec ses images hyper réalistes d’une qualité exceptionnelle et d’une fluidité incomparable dans les actions, vous profitez au maximum de chaque seconde de jeu, comme si vous y étiez. Pour rendre l’expérience de jeu encore plus immersive, la manette DualSense fournie avec la console, est dotée du retour haptique et des gâchettes adaptatives. Grâce à elle, le joueur ressent toutes les sensations du jeu, comme bander un arc, accélérer ou tirer sur une cible. Vous l’aurez compris, la PS5 est une console de jeu exceptionnelle. Profitez-en dès maintenant !

→ A lire aussi : Peut-on jouer à la PlayStation 5 sans télévision 4K?