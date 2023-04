Conseil Shopping : suivez nos 5 astuces pour faire du shopping en ligne en toute sécurité

Entre les promotions, les ventes privées et les publicités intempestives de vendeurs avec des offres alléchantes, il est parfois difficile de résister aux tentations du shopping sur internet. Restez vigilant, personne n’est à l’abri d’un hacker ou d’un vendeur malveillant. En suivant nos conseils, vous pourrez continuer à faire du shopping en ligne en toute sécurité.

Conseil n°1 : faites du shopping sur les sites d’enseignes connues

C’est le gage d’un achat réussi et sécurisé. Les Market Place comme Amazon ou les spécialistes du high-tech et de l’électroménager comme MediaMarkt, Coolblue, Electro Dépôt ou encore Krëfel sont des enseignes ayant pignon sur rue. Ils disposent de procédures de sécurité renforcées et cryptent votre numéro de carte bancaire. Au-delà de sécuriser votre paiement en ligne. Ces sites sont également très fiables sur les délais de livraison, les retours et les remboursements. Vous êtes tentés par une offre sur un site peu connu ? Premièrement, méfiez-vous. Dans ce cas de figure, votre premier réflexe doit être de faire une recherche sur le vendeur en question. N’hésitez pas à taper son nom sur un moteur de recherche et d’y associer le mot « arnaque » ou « escroquerie ». Si des résultats apparaissent, fuyez. Vous n’avez rien trouvé d’anormal ? Faites alors une recherche sur la réputation du vendeur sur des sites d’avis comme Trustpilot. Si vous avez le moindre doute, n’achetez pas ! Pour ne rater aucun bon plan chez des e-commerçants sérieux, suivez-nous au quotidien en cliquant ici.