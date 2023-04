Entretenez votre pelouse en toute simplicité avec la tondeuse robot Gardena Sileno Minimo vendue à prix bradé sur Amazon !

Entretenez votre pelouse avec la tondeuse robot Gardena Sileno Minimo

C’est une bonne nouvelle. Avec le retour du printemps, vous allez enfin pouvoir profiter de votre pelouse et de vos extérieurs. Vous allez aussi devoir en prendre soin et la tondre chaque semaine. Pour vous débarrasser définitivement de cette corvée, offrez-vous la tondeuse robot Gardena Sileno Minimo. Elle est parfaite pour les pelouses d’une superficie de 250 m2 maximum. Avec elle, votre pelouse sera toujours impeccable sans effort. La tondeuse robot Gardena Sileno Minimo passe partout, même sur les terrains en pente ayant une inclinaison maximum de 25%. Parfaitement adaptée aux petits terrains, elle se faufile même dans les espaces les plus étroits. Elle contourne également avec agilité tous les obstacles comme les trampolines, cabanes ou meubles de jardins. La tondeuse robot Gardena Sileno Minimo est dotée de la fonction Spot Cutting. Cette fonction lui permet de passer sous les trampolines ou sous les tables pour tondre la pelouse en spirale avec efficacité. Pratique, la tondeuse robot Gardena Sileno Minimo est connectée. Grâce au Bluetooth, vous pouvez la contrôler depuis l’application Gardena. L’application vous propose également de programmer des plannings de tonte avec l’Auto Schedule. La tondeuse robot Gardena Sileno Minimo fonctionne et il se met à pleuvoir ? Ce n’est pas un problème. Elle ne craint pas l’eau et peut tondre sous la pluie. Enfin, lors de la tonte, la tondeuse robot Gardena Sileno Minimo répartit uniformément l’herbe fraîchement coupée sur votre pelouse pour la fertiliser. Elle est vraiment parfaite !

