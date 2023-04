Emma Matelas : bénéficiez de 45% de remise sur le prix du matelas hybride (le matelas le plus primé eu Europe) !

Chouchoutez votre sommeil avec le matelas hybride Emma Matelas

Insomnies, réveils nocturnes, fatigue constante et maux de dos…les problèmes de sommeil ne sont pas à prendre à la légère. Le sommeil joue en effet un rôle majeur sur votre santé. Un sommeil de mauvaise qualité peut entraîner des problèmes tels que la fatigue chronique, de l’hypertension ou encore des troubles de l’humeur. Pour prendre soin de votre sommeil, il est essentiel de dormir dans une chambre à coucher agréable, mais aussi d’investir dans une literie de qualité comme le matelas hybride Emma Matelas. Ce matelas haut de gamme à ressort ensaché est le matelas le plus primé en Europe. Il a été récompensé par l’UFC Que choisir en France, par Consumentenbond aux Pays-Bas, par Which ? au Royaume-Uni. Il a été élu produit de l’année en Italie. Le matelas hybride Emma Matelas est doté d’une couche de ressorts Aeroflex ensachés à 5 zones et d’une technologie triple mousse : Airgocell, viscoélastique à mémoire de forme et HRX. Cette combinaison de ressorts ensachés et de mousse offre au corps un confort inégalé et une excellente respirabilité. Le matelas hybride Emma Matelas soutient votre corps et soulage les pressions, quelle que soit votre position. Avec lui, vos nuits seront douces et réparatrices.

Économisez 45% sur le prix du matelas hybride Emma Matelas

Le matelas hybride Emma Matelas va révolutionner vos nuits. Avec lui, vous allez retrouver un sommeil de qualité. Emma Matelas est tellement sûre de la qualité de ses produits, qu’elle vous propose même de tester son matelas hybride pendant 100 nuits, satisfait ou remboursé. En plus, Emma Matelas garantit ses matelas 10 ans. Vous avez envie de tester ? Profitez de l’offre de la semaine. Emma Matelas vous propose actuellement une remise de 45% sur le matelas hybride. Le matelas hybride pour 2 personnes d’une dimension de 160x200cm, vendu avec son oreiller en microfibre est affiché à 769,95 € au lieu de 1399 €. C’est un prix exceptionnel pour un matelas de cette qualité. Profitez-en vite. En plus, Emma Matelas vous offre la possibilité de payer en 3 fois avec Oney.