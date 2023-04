N’attendez pas l’été pour vous offrir le pack barbecue Kettle de Weber en promo à moins de 190 euros avec Coolblue !

Quel est le moment idéal pour acheter son barbecue ?

Timidement, le soleil refait son apparition dans nos jardins. C’est l’occasion de se faire plaisir entre amis et en famille en organisant des déjeuners et des dîners autour d’un barbecue. Si vous n’êtes pas encore équipé, n’attendez pas trop. La meilleure période pour acheter un barbecue au meilleur prix est soit hors saison, soit au début du printemps. En ce moment par exemple, pour démarrer la saison des barbecues, Coolblue propose le pack barbecue Original Kettle de Weber à moins de 190 €. C’est un excellent prix pour un barbecue de cette qualité. On ne présente d’ailleurs plus Weber sur le marché. Ses barbecues sont classés numéro 1 pour leurs qualités. Le pack barbecue Original Kettle de Weber est parfait pour démarrer votre expérience avec Weber. Il est composé d’un barbecue de 47 centimètres de diamètre, d’une housse de protection, de charbon et d’un set cheminée d’allumage. Il est idéal pour faire griller vos viandes, poissons, brochettes et légumes pour 8 personnes. Très facile à utiliser grâce à son set d’allumage composé d’une cheminée et d’un mesureur de briquette, le barbecue Original Kettle de Weber s’allume en toute simplicité. Il cuit vos aliments parfaitement et en douceur grâce à son couvercle avec thermomètre intégré. A l’intérieur du couvercle, la chaleur se répartit harmonieusement pour une cuisson parfaite. Grâce au thermomètre, vous pouvez contrôler à tout moment la température à l’intérieur du couvercle. Le barbecue Original Kettle de Weber est très facile à entretenir. Une fois votre cuisson terminée, vous n’avez qu’à recueillir les cendres pour les jeter. Elles tombent directement dans le cendrier situé dans le tiroir inférieur du barbecue. Il vous suffit de l’ouvrir pour les récupérer.

Profitez du prix exceptionnel de Coolblue pour vous offrir le pack barbecue Original Kettle de Weber

Essayer un barbecue Weber, c’est l’adopter. En plus d’être facile à utiliser et à entretenir, il vous promet une cuisson parfaite de vos grillades. Le pack barbecue Original Kettle de Weber est habituellement vendu 206,98 €. En ce moment, Coolblue le propose au prix canon de 189,90 €. Un conseil, n’attendez pas trop avant de l’acheter. Un barbecue Weber à ce prix-là, c’est plutôt rare.