Profitez vite des promotions Nike pour vous offrir des sneakers tendances à prix canon

Offrez-vous de nouvelles sneakers avec les promotions Nike

On ne présente plus Nike ! C’est la marque sportswear numéro 1 dans le monde. Nike propose de nombreux articles et accessoires hauts de gamme, parfaits pour vous accompagner dans votre pratique sportive. Que vous soyez un adepte du running, du fitness, du football, du basketball ou encore du yoga, vous trouverez forcément l’équipement sportif qu’il vous faut avec Nike. Nike, c’est aussi une marque tendance réputée dans l’univers du streetwear. Depuis sa création, Nike conçoit des sneakers tendances. Certains de ses modèles sont indémodables comme les Nike Air Force, les Nike Blazer, les Nike Air Max ou encore les Nike Huarache. Toute l’année, Nike propose des promotions sur son e-shop et sur son application. C’est l’occasion de faire le plein de bonnes affaires et de profiter de remises pouvant aller jusqu’à -50%. En ce moment, plus de 3200 produits sont concernées par ces promotions. Vous y trouverez des leggings, des t-shirts, des pantalons de survêtement et des vestes à prix canon mais également de nombreuses sneakers. C’est le moment pour vous d’en profiter !

Jusqu’à -50% sur des sneakers tendances avec Nike

En ce moment, l’onglet promotion de Nike regorge de sneakers tendances à prix cassés. Vous trouverez par exemple les Air Jordan XXXVI Low pour homme à 104,97 € au lieu de 174,99 €, soit 40% de remise. Légère, confortable et stylée, elle est reconnaissable avec son amorti Zoom Air. Les femmes pourront se faire plaisir avec les Nike Air Max Plus. Elles sont proposées à 151,97 € au lieu de 189,99 €, soit 20% de remise. Très tendances avec leur swoosh léopard, Nike propose également les Nike Dunk Low à 71,97 € au lieu de 119,99 €. Elles sont parfaites pour le printemps dans leur coloris orange ou vert. Parmi les promotions Nike, vous retrouverez aussi un grand classique indémodable, les Nike Blazer Mid 77 Vintage. C’est le modèle à avoir dans votre collection. Elles sont proposées à 65,97 € au lieu de 109,99 €, soit 40% de remise. De nombreux autres modèles de sneakers sont disponibles sur l’e-shop de Nike. Profitez-en vite.