Dernier jour pour économiser vous offrir la montre connectée Samsung Galaxy Watch 5 à petit prix avec Krëfel !

Découvrez toutes les performances de la Samsung Galaxy Watch 5

Vous avez envie de vous offrir une montre connectée sans savoir vers quel modèle vous diriger ? Il est vrai que le marché regorge de propositions entre Apple, Fitbit, Huawei ou encore Samsung. D’un excellent rapport qualité-prix, la Samsung Galaxy Watch 5 est un très bon choix. Elle est d’ailleurs considérée comme l’une des montres connectées les plus performantes fonctionnant sous le système d’exploitation Android. Pratique et fonctionnelle, la montre connectée Samsung Galaxy Watch 5 se connecte à tous les smartphones avec le Bluetooth. Bien sûr, elle vous donne l’heure. Elle vous permet également de recevoir vos messages et vos notifications sans avoir besoin de sortir votre téléphone. Très complète, la montre connectée Samsung Galaxy Watch 5 est équipée d’un GPS et d’une boussole intégrée. C’est aussi un coach forme et santé. Grâce à la montre connectée Samsung Galaxy Watch 5, vous pourrez suivre votre activité quotidienne, notamment votre nombre de pas et le nombre de calories dépensées. La montre connectée Samsung Galaxy Watch 5 évalue également votre niveau de stress, et votre fréquence cardiaque. Elle assure aussi le suivi de votre poids et de votre sommeil. Elle est tout simplement parfaite pour vous aider à maintenir un mode de vie équilibré et une bonne hygiène de vie. Très élégante avec son boitier en aluminium blindé de 40mm et son bracelet en silicone interchangeable, la montre connectée Samsung Galaxy Watch 5 peut se porter à tout moment de la journée, au bureau comme dans vos activités sportives.

Economisez 13% sur le prix de la montre connectée Samsung Galaxy Watch 5 avec Krëfel

Avec ses nombreuses fonctionnalités, la montre connectée Samsung Galaxy Watch 5 est un véritable atout pour votre forme et votre santé. Très résistante, son écran tactile AMOLED de 1,2 pouces est protégé par un verre saphir résistant aux rayures. En plus, elle est certifiée IP68. Elle est donc étanche à l’eau et ne craint pas la poussière. Elle vous suivra dans toutes vos aventures, d’autant plus qu’elle vous offre jusqu’à 40 heures d’autonomie grâce à sa batterie de 284 mAh. Vous avez envie de craquer pour la montre connectée Samsung Galaxy Watch 5 ? Profitez de l’offre de Krëfel pour vous l’offrir au meilleur prix. Le spécialiste du high-tech la propose à 209 € au lieu de 239 €, soit 13% de remise. En plus, vous pouvez la payer avec vos écochèques. Un conseil, profitez-en vite. L’offre de Krëfel s’arrête ce soir.