Les French Days de Printemps approchent, comment en profiter en Belgique ?

French Days de printemps : 6 jours de promotions monstres

Les French Days de printemps, c’est l’équivalent français du Black Friday. Il s’agit d’une semaine lors de laquelle magasins et e-shops proposent des promotions pouvant aller jusqu’à -80% sur de nombreux articles. Cette opération a été initiée en 2018 par 6 grandes enseignes françaises. Initialement, elle avait pour objectif de booster les ventes en dehors des périodes de soldes, dans un moment souvent creux en termes de vente. Désormais, les French Days sont aussi l’occasion de mettre en avant les marques françaises et leur savoir-faire. Les enseignes participant aux French Days sont Cdiscount, Rue du Commerce, Show-Room Privé, Fnac-Darty, Boulanger et La Redoute. Les French Days sont désormais suivis par de nombreuses autres enseignes comme Amazon ou encore Conforama. Cette année, les French Days se tiendront du mercredi 3 mai au mardi 9 mai 2023. Il vous reste 9 jours pour faire du repérage et vous préparer à faire le plein de bonnes affaires.

