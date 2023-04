Découvrez vite Nickel, le compte qui s’ouvre en 5 minutes pour moins de 20 €/an !

Nickel, le compte qui révolutionne le paiement par carte

Cela semble incroyable, et pourtant c’est une réalité. Il est désormais possible d’ouvrir un compte en moins de 5 minutes sans prendre rendez-vous à la banque, et sans avoir besoin d’un justificatif de domicile ou d’autres papiers administratifs. Cela est possible grâce au nouveau compte Nickel. Fondée en 2014 en France, Nickel est une filiale du groupe BNP Paribas. Avec plus de 3 millions de comptes ouverts et plus de 93% des clients satisfaits, le compte Nickel, 100% fiable et solide, débarque en Belgique. Grâce à Nickel, ouvrir un compte bancaire devient simple, accessible et inclusif. En effet, avec Nickel, tout le monde peut ouvrir un compte de paiement. Nickel a la volonté de rendre l’ouverture d’un compte accessible à tous, quels que soient vos moyens financiers.

Comment ouvrir un compte Nickel ?

Avec Nickel, ouvrir un compte est devenu un jeu d’enfant. La première étape est d’avoir un numéro de GSM et une carte d’identité, un passeport ou un permis de séjour. Nickel accepte plus de 190 passeports. Ensuite, deux options s’offrent à vous. La première option est de vous rendre chez l’un des libraires ou commerçants partenaires de Nickel pour ouvrir votre compte. Il vous suffit alors d’acheter le Pack Nickel pour 20 €, puis de suivre les instructions du commerçant pour vous inscrire et activer votre compte en seulement quelques minutes. Vous recevez alors un code PIN par SMS vous permettant d’activer votre carte. Nickel propose aujourd’hui un réseau de 273 partenaires dans toute la Belgique. Au fil des mois, ce réseau de partenaires va s’étendre de plus en plus. Vous êtes convaincu et souhaitez ouvrir un compte Nickel ? Pour trouver le point de vente Nickel le plus proche de chez vous, cliquez ici. Vous préférez tout faire depuis internet ? C’est la deuxième option pour ouvrir un compte Nickel. Vous pouvez en effet ouvrir un compte Nickel en ligne en vous rendant directement sur le site web de Nickel. En quelques clics, vous créez votre compte. Vous pouvez ensuite aller retirer votre carte dans l’un des 273 points de vente partenaires.