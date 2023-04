Zelda : Tears Of the Kingdom : où précommander le jeu au meilleur prix ?

« The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom », une sortie très attendue

« The Legend of Zelda Tears of the Kingdom » est un des jeux vidéo les plus attendus en 2023. Cela fait même quelques années que les fans de la saga « The Legend of Zelda », créé par les japonais Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka, scrutent sa sortie avec impatience. Le jeu vidéo « The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom » est la suite de l’épisode “Breat of the Wild”. Dans ce nouvel opus, les joueurs retrouveront le héros Link dans ses aventures à travers les terres d’Hyrule. Elles l’emmèneront dans de fabuleuses aventures, jusque dans les cieux. La saga emblématique « The Legend of Zelda » a démarré en 1986. Après la sortie de 19 jeux officiels, le succès de ce jeu vidéo produit par Nintendo ne s’épuise pas, bien au contraire. Dans l’épisode « The Legend of Zelda Tears of the Kingdom », les fans pourront entrer dans un nouvel univers, et découvrir un nouveau scénario extrêmement bien écrit, avec de nouvelles fonctionnalités. Il faudra attendre le 12 mai pour les découvrir et en profiter.

Précommandez le jeu « The Legend of Zelda Tears of the Kingdom » pour l’obtenir au meileur prix

Il vous reste encore quelques semaines à patienter pour découvrir le nouveau scénario et les nouvelles fonctionnalités du jeu vidéo « The Legend of Zelda :Tears of the Kingdom » sur votre console de jeu Nintendo Switch. Pour faire partie des premiers à y jouer et recevoir le jeu vidéo « The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom » dès sa sortie, vous pouvez déjà le précommander. En plus, cela vous permet de l’acheter à un prix très intéressant. Amazon propose actuellement le jeu « The Legend of Zelda Tears of the Kingdom » en précommande au prix canon de 54,99 €. Son prix est tellement intéressant qu’il est classé en meilleure vente chez Amazon.