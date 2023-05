PS5, Xbox, Switch,... Découvrez vite les meilleurs jeux vidéo du moment !

Vous êtes un amateur de jeux vidéo ? Que vous ayez une console de jeu PS4, PS5, une Nintendo Switch, une Xbox One ou une Xbox Series X, ne ratez surtout pas les dernières tendances avec Amazon. En plus, le géant du e-commerce propose certains jeux vidéo à des prix ultra compétitifs, et même parfois en promotion . « God of War: Ragnarök », « Hogwarts Legacy: l’héritage de Poudlard », « The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”, “NBA 2k23” ou encore “The Last of Us”, découvrez vite ces pépites, affichées à prix canon avec Amazon.

Ce jeu d’action et d’aventure met en scène Kratos et Atreus dans leurs aventures au sein des 9 royaumes nordiques. Entre combats et défis à relever, le jeu vidéo « God of War : Ragnarök » est l’occasion de découvrir de fabuleux paysages nordiques. Amazon propose actuellement le jeu vidéo « God of War : Ragnarök » pour les consoles de jeu PS4 et PS5 jusqu’à -25% de remise. La version pour PS5 est affichée à 60,21 € au lieu de 79,99 €, soit 25% de remise.

→ Cliquez ici pour obtenir le jeu vidéo « God of War : Ragnarök » au meilleur prix avec Amazon

Hogwarts Legacy: l’héritage de Poudlard

Entrez dans l’univers des livres d’Harry Potter avec le jeu « Hogwarts Legacy : l’héritage de Poudlard». Avec ce jeu vidéo, le joueur devient un élève dans le Poudlard des années 1800. Il devra mener sa propre aventure pour libérer le monde de sorciers. Amazon propose le jeu vidéo « Hogwarts Legacy: l’héritage de Poudlard” pour PS5 au prix canon de 62,99 €.

→ Cliquez ici pour obtenir le jeu vidéo « Hogwarts Legacy: l’héritage de Poudlard” au meilleur prix avec Amazon

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Les fans de la saga iconique « The Legend of Zelda » attendent avec impatience la sortie du nouvel opus, « The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom » le 12 mai prochain. Ce nouvel épisode est l’occasion pour les joueurs de suivre les aventures de Link à travers les terres d’Hyrule. Amazon propose le jeu vidéo « The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom” pour Nintendo Switch en précommande au prix de 54,99 €.

→ Cliquez ici pour précommander le jeu vidéo “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” au Meilleur prix avec Amazon

NBA 2k23

Entrez dans l’univers du basket-ball avec le jeu vidéo NBA 2K23. Dans ce jeu vidéo, démontrez vos talents en basket-ball et jouez contre les meilleurs joueurs de la NBA. Le jeu « NBA 2K23 » est disponible pour les consoles de jeu PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox, Xbox One et Xbox Series X. Amazon le propose avec une remise pouvant aller jusqu’à -55%. C’est le cas pour sa version pour PS5 qui est proposée à 29,99 € au lieu de 65,99 €, soit 55% de remise.

→ Cliquez ici pour obtenir le jeu vidéo « NBA 2K23 » au meilleur prix avec Amazon

The Last of Us Part 1

Dans le jeu culte “The Last of Us Part 1”, vous suivez les aventures de Joël et d’Ellie qui se battent pour survivre dans un monde dévasté et envahi par les zombies. Amazon propose le jeu vidéo “The Last of Us Part 1” pour PS5 à seulement 61,99 € au lieu de 79,99 €, soit 23% de remise.

→ Cliquez ici pour obtenir le jeu vidé « The Last of Us Part 1 » au meilleur prix avec Amazon