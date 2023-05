Bon Plan sur l’un des meilleurs téléphones de l’année : -25% sur le Samsung Galaxy S22 Ultra !

Quelles sont les caractéristiques du Samsung Galaxy S22 Ultra ?

Le Samsung Galaxy S22 Ultra 5G est équipé d'un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une résolution de 1440 x 3200 pixels et une densité de pixels de 516 PPI. Cela signifie que les images sont nettes, claires et vibrantes. Vous pourrez ainsi profiter de votre smartphone avec une qualité d'image exceptionnelle. Le S22 Ultra est alimenté par un processeur Exynos 2200, accompagné de 12 Go de RAM, offrant une puissance de traitement rapide et efficace. Vous pourrez naviguer sur le Web, regarder des vidéos, jouer à des jeux, etc., sans aucun problème de performances. Le Galaxy S22 Ultra dispose également d'une batterie de 5000 mAh, ce qui signifie que vous pouvez l'utiliser toute la journée sans vous soucier de la charge. Ce smartphone Samsung est également doté d'un appareil photo exceptionnel avec quatre caméras à l'arrière. La caméra principale est de 108 mégapixels, permettant de prendre des photos nettes et détaillées. Il y a également une caméra ultra-large de 12 mégapixels, une caméra de téléobjectif de 10 mégapixels et une caméra périscope de 10 mégapixels pour les gros plans. Avec un stockage interne de 128 Go, vous pourrez stocker des tonnes de photos, de vidéos et de musique sur votre téléphone. Vous pouvez également l'étendre jusqu'à 1 To avec une carte microSD.

Obtenez le Samsung Galaxy S22 Ultra avec une remise de 25% chez Krëfel !

Le Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 128 Go Phantom Black est l'un des smartphones les plus avancés du marché, doté d'une technologie de pointe et de fonctionnalités innovantes. Si vous cherchez un smartphone haut de gamme, vous ne pouvez pas vous tromper avec le Galaxy S22 Ultra. Et en ce moment, Krëfel vous offre une opportunité exceptionnelle de vous procurer le Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 128 Go Phantom Black à un prix réduit de 25%. Au lieu de payer le prix de 1199€, vous pouvez maintenant l'obtenir pour seulement 899€. Cette remise incroyable est une offre exclusive qui ne durera pas longtemps, alors ne manquez pas cette chance de posséder l'un des meilleurs smartphones actuellement sur le marché.