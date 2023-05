Découvrez toutes nos astuces pour trouver les produits les plus efficaces pour nettoyer votre maison de manière écologique

Produits pour nettoyer le sol, pour nettoyer les vitres, pour nettoyer la salle de bain ou encore les toilettes, vos armoires débordent de produits ménagers ? En plus de prendre de la place, ces produits ménagers peuvent être toxiques. Ils polluent l’air extérieur, mais aussi l’air intérieur de votre maison. Ils sont également néfastes pour votre santé. Pour faire le ménage et entretenir votre maison de manière écologique, il vous suffit de quelques produits très efficaces. Ils vous permettront de nettoyer votre maison du sol au plafond sans polluer. En plus, ils vous feront économiser de l’argent.

Fabriquer un nettoyant multi-usage détartrant et désinfectant

Vous n’avez pas besoin de multiples produits pour nettoyer la cuisine, la salle de bain ou encore les toilettes. Un nettoyant multi-usage efficace suffira à entretenir toutes ces pièces de la maison. Il est très facile de fabriquer un nettoyant multi-usage écologique. Il vous suffit de vinaigre ménager, de bicarbonate de soude et d’huile essentielle de citron. Le vinaigre ménager détartre, détache et fait briller toutes les surfaces. Il est très efficace pour nettoyer le carrelage, un plan de travail dans une cuisine, un évier, un lavabo et même l’intérieur du frigo. Le bicarbonate de soude est quant à lui redoutable pour nettoyer toutes les surfaces sans les rayer et pour enlever les mauvaises odeurs. L’huile essentielle de citron a, quant à elle, une action désinfectante. Pour fabriquer votre nettoyant multi-usage, il vous suffit de mélanger dans un pulvérisateur 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude, 8 gouttes d’huile essentielle de citron puis d’y ajouter 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc et de compléter avec de l’eau chaude. Vous pouvez acheter tous ses produits à leur meilleur prix sur le site d’Amazon Belgique. En ce moment, Amazon propose même une remise de 41% sur le vinaigre ménager citron de la marque Paulette ! Les 5 litres sont à 10,12 € au lieu de 17,21 €.