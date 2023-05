Oral-B, Ajax, Ariel,... Boostez votre pouvoir d’achat avec les Collect&Go Deals de Colruyt et profitez d’articles de grandes marques à prix cassés !

Faites des économies avec les Collect&Go Deals de Colruyt

Vous connaissez certainement Colruyt pour ses magasins et pour son service de courses en ligne. Colruyt, ce sont aussi les Collect&Go Deals, une rubrique dédiée aux bons plans de Colruyt. Elle vous propose des remises pouvant aller jusqu’à -80% sur de nombreux produits de grandes marques comme Oral-B, Ajax, Ariel, Le Petit Marseillais, Listerine ou encore Silan. Le secret des Collect&Go Deals ? Ils vous proposent d’acheter vos produits préférés en gros pour les obtenir au meilleur prix. C’est l’occasion pour vous de vous constituer des stocks de vos articles favoris. Parmi les Collect&Go Deals, vous retrouverez de nombreux produits de la vie courante comme du nettoyant ménager, des tablettes pour lave-vaisselle, du liquide vaisselle, du gel douche, du shampoing, du dentifrice, des brosses à dent, des protections hygiéniques, des couches et bien d’autres articles non périssables et donc facilement stockables. Pour profiter des Collect&Go Deals, il vous suffit de vous rendre sur la rubrique Collect&Go Deals de Colruyt en cliquant ici. Profitez-en pour faire vos courses en ligne. C’est le meilleur moyen de contrôler ce qui vous achetez et par conséquent de faire des économies. Vous avez terminé vos emplettes ? Vous pouvez alors aller les récupérer dans l’un des nombreux points de retrait proches de chez vous. Si le montant de vos courses dépasse les 60 €, Colruyt vous offre la livraison à domicile.

Les meilleurs Deals de la semaine

Les Collect&Go Deals se renouvellent chaque semaine le mercredi. A chaque fois, c’est l’occasion de faire le plein de bonnes affaires. Pour être certain de n’en rater aucun, abonnez-vous à la newsletter Collect&Go Deals. Si un Deal vous intéresse particulièrement, n’attendez pas trop avant de le décrocher. Les prix proposés par Colruyt sont tellement bas que les stocks peuvent s’écouler très rapidement. Cette semaine, nous avons repéré pour vous :