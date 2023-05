Plongez dans le monde passionnant de la PS5 : Découvrez les dernières nouveautés et actualités du mois de mai !

Où se procurer la PS5 au meilleur prix ?

La question n’est plus « où est-il possible de se procurer la PS5 ? », mais bien « où se procurer la PS5 au meilleur prix ? » Si vous n’avez pas encore obtenu votre PS5, vous êtes certainement à la recherche du meilleur plan pour vous la procurer en promotion, maintenant que les ruptures de stocks ne sont plus qu’un lointain souvenir. La demande est encore forte et il est très rare de trouver la PS5 à prix réduit. Il y a quelques semaines, Amazon proposait une remise de 3% sur la console de Sony. Les offres en pack, incluant la PS5 et des jeux vidéo, ou la PS5 et des accessoires comme les manettes DualSense ou le casque micro sans fil Pulse 3D, sont parfois intéressants financièrement. Il est donc possible d’acheter la PS5 à prix réduit, et d’économiser quelques euros. Pour ne pas rater ces offres promotionnelles, un conseil, restez en veille et vérifier régulièrement les prix proposés par les principaux revendeurs belges :

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur Back Market