Plongez dans l'univers Nike : plus de 2000 produits jusqu'à -50% et une remise exceptionnelle de -25% sur tout le site, une opportunité à ne pas laisser passer !

Faites le plein de bonnes affaires avec Nike

C’est le moment ou jamais de vous faire plaisir avec Nike ! La marque au swoosh, numéro 1 mondial des articles sportswear, propose actuellement des prix canons sur de nombreux produits. Dans l’onglet promotions de son e-shop, vous pouvez bénéficier de remises pouvant aller jusqu’à -50% sur de nombreux articles. En ce moment plus de 2000 produits sont concernés par cette baisse de prix. En plus, avec le code promo SHINE23, Nike vous fait profiter d’une remise de -25% sur tout le site à partir de 50 € d’achat. Attention, cette offre a une durée limitée, elle prend fin le 17 mai à 9h. Il vous reste donc 1 jour pour en profiter. Le code promo SHINE23 est également réservé aux membres Nike. Pour le devenir, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte sur le site de Nike. Vous deviendrez membre automatiquement et pourrez profiter de tous les avantages de Nike ! Être membre Nike vous permet d’être informé en exclusivité des dernières sorties et de recevoir des codes promos très régulièrement. En plus, cela vous donne accès gratuitement aux applications Nike Training Club et Nike Run Club. Et ce n’est pas tout ! En devenant membre Nike, vous bénéficiez aussi de la livraison et des retours gratuits sous 30 jours s. Alors un conseil, n’hésitez plus et créez votre profil en cliquant ici.

Des promotions pouvant aller jusqu’à -50% avec Nike

N’attendez pas trop pour faire le plein de bonnes affaires et pour cumuler les promotions avec Nike. Sur le site, vous trouverez des pépites comme les chaussures pour homme Nike Dunk Low. Elles sont affichées à 71,97 € au lieu de 119,99 €, soit 40% de remise. Vous trouverez également les sneakers Nike Air Force 1 Low Rétro à 89,97 € au lieu de 149,99 €, soit 40% de remise, mais aussi les chaussures pour femme air Jordan 11 CMFT Low. Elles sont à 62,47 € au lieu de 124,99 €, soit 50% de remise. Leur prix dégringole encore avec le code SHINE23, puisque vous pouvez cumuler en plus 25% de remise. Un conseil, foncez sur le site de Nike et profitez-en vite !