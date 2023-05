Nettoyez votre piscine sans effort et économisez 20% sur le robot nettoyeur Intex ZX300 Deluxe, le préféré des clients sur Amazon !

Nettoyez votre piscine facilement avec le robot nettoyeur de piscine Intex ZX300 Deluxe

Cette année, vous avez décidé d’installer une piscine autoportante dans votre jardin. Contrairement aux petites piscines gonflables qui ne nécessitent pas d’entretien, il est essentiel de prévoir tout l’équipement nécessaire pour entretenir une piscine autoportante. Vous n’allez pas changer l’eau toutes les semaines. Il faut tout faire pour la garder propre et saine. Cela passe par l’installation d’un filtre et d’une bâche de protection. Cela passe également par l’achat d’un robot nettoyeur de piscine, comme l’Intex ZX300 Deluxe. Compatible avec les piscines tubulaires Intex, le robot nettoyeur de piscine Intex ZX300 Deluxe est le meilleur allié pour lutter contre les poussières, les feuilles et les insectes qui tombent dans l’eau. Il est également très efficace pour lutter contre le développement des algues et des bactéries. Le robot nettoyeur de piscine Intex ZX300 Deluxe est très facile à utiliser. Il suffit de le brancher sur la buse de refoulement pour qu’il aspire efficacement toutes les saletés présentes au fond de votre piscine, mais aussi sur les parois. Sa traction 4 roues et ses brosses de nettoyage rotatives sont d’une efficacité redoutable contre toutes les saletés. Avec le robot nettoyeur de piscine Intex ZX300 Deluxe, votre piscine sera propre et saine pendant longtemps.

Économisez 20% sur le prix du robot nettoyeur de piscine Intex ZX300 Deluxe avec Amazon

En complément d’une filtration d’un débit de 6m3/heure, le robot nettoyeur de piscine Intex ZX300 Deluxe vous permet de garder votre piscine tubulaire dans un état impeccable tout l’été, sans effort. Vous pourrez alors en profiter pleinement et passer d’excellent moment autour de la piscine, pour le plus grand bonheur de votre famille. Vous souhaitez acheter le robot nettoyeur de piscine Intex ZX300 Deluxe ? Profitez de l’offre d’Amazon pour vous l’offrir au meilleur prix. Le géant du e-commerce le propose actuellement à 134,99 € au lieu de 169 €, soit 20% de remise. Un conseil, ne tardez pas trop à l’acheter pour être certain de l’obtenir au meilleur prix.