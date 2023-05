Découvrez le smartphone Xiaomi Redmi Note 11S en promo à moins de 200 euros sur Amazon : performances exceptionnelles à petit prix !

Découvrez toutes les performances du Xiaomi Redmi Note 11S

Le temps où il fallait payer plus de 1000 € pour obtenir un smartphone puissant et performant est révolu. Depuis quelques années, de nombreuses marques proposent des smartphones d’entrée gamme affichant des prix très attractifs, tout en offrant à ses utilisateurs de très belles performances à tous les niveaux. C’est le cas du fabricant chinois Xiaomi avec le Redmi Note 11S. Très performant grâce à son processeur Octa-core MediaTel Helio G96 et ses 8 Go de RAM, le Xiaomi Redmi Note 11S est parfait pour surfer sur internet, regarder vos emails, scroller sur les réseaux sociaux ou encore regarder des vidéos en streaming. Son écran AMOLED Full HD+ de 6,43 pouces vous offre des images d’une qualité exceptionnelle, avec des couleurs intenses et des détails éclatants, même en plein jour. L’appareil photo du Xiaomi Redmi Note 11S n’a rien à envier à ses concurrents. Il est composé d’un objectif principal de 108 mégapixels, d’un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un objectif macro de 2 mégapixels. Avec lui, vos souvenirs photos et vidéos seront gravés en haute qualité. A l’avant, le Xiaomi Redmi Note 11S est doté d’une caméra de 16 mégapixels parfaite pour réaliser des appels vidéo et des selfies de qualité. Que demander de plus au Xiaomi Redmi Note 11S ? Une batterie qui ne vous lâche jamais ! C’est le cas. Avec sa batterie de 5000 mAh, le Xiaomi Redmi Note 11S vous offre une journée d’autonomie. Si cela ne vous suffit pas, pas d’inquiétude. Grâce à la charge rapide de 33W, vous pouvez recharger la batterie du Xiaomi Redmi Note 11S de 0 à 100% en seulement 58 minutes. Le Xiaomi Redmi Note 11S a vraiment tout pour plaire, même son prix !

Économisez 17% sur le prix du Xiaomi Redmi Note 11S avec Amazon

Vous êtes séduit par les performances du Xiaomi Redmi Note 11S ? Il est temps de vous l’offrir avec Amazon. Le géant du e-commerce le propose en ce moment à 182 € au lieu de 220 €. Cela représente 17% de remise. C’est un prix vraiment exceptionnel pour un smartphone dont la qualité n’est plus à prouver. Il a d’ailleurs reçu la note de 4,5 sur 5 par plus de 4100 utilisateurs Amazon.