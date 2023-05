Explorez le futur de la technologie et obtenez le Galaxy S23, le dernier-né des smartphones Samsung 100 € moins cher grâce à cette offre exclusive chez Coolblue !

Découvrez les performances du Samsung Galaxy S23

Dernière génération de smartphone Samsung au côté du Galaxy S23 Plus et du Galaxy S23 Ultra, les performances du Samsung Galaxy S23 ont fait un bon par rapport à sa version précédente, le Samsung Galaxy S22. Le Samsung Galaxy S23 est doté d’un tout nouveau processeur développé par Qualcomm : le Snapdragon 8 Gen 2. Grâce à ce processeur exceptionnel et à ses 8 Go de RAM, le Samsung Galaxy S23 est très puissant. Avec lui, vous pouvez passer d’une application à une autre en toute simplicité. Il vous permet également de jouer à des jeux vidéo 3D, de regarder des vidéos en streaming ou encore de scroller sur les réseaux sociaux en toute fluidité. Son écran Dynamic AMOLED Full HD de 6,1 pouces est très confortable à regarder avec sa résolution de 1080x2340 pixels. Côté photo et vidéo, le Samsung Galaxy S23 va encore plus loin que ses prédécesseurs. A l’arrière, il est équipé d’un appareil photo triple caméra composé d’un objectif standard, d’un objectif grand-angle et d’un téléobjectif. A l’avant, son capteur photo de 12 mégapixels vous permet de prendre des selfies et de passer des appels vidéo de haute qualité. Sa mémoire de 128 Go vous offre l’espace parfait pour conserver toutes vos photos, vidéos et applications. Enfin, le Samsung Galaxy S23 ne vous lâchera jamais. Sa batterie de 3900 mAh vous offre jusqu’à 22 heures d’autonomie en lecture vidéo. Vous avez besoin de plus ? Avec le super fast charging 25W, vous pouvez recharger complètement votre Samsung Galaxy S23 en seulement 1 heure.

Offrez-vous le Samsung Galaxy S23 128 Go au meilleur prix avec Coolblue

Le Samsung Galaxy S23 128 Go a vraiment tout pour plaire, même son prix. Il est habituellement vendu 949 €, ce qui est déjà un excellent prix pour un smartphone dernière génération. En ce moment, Coolblue le propose au prix canon de 849 €, soit 100 € de remise. Le spécialiste du high-tech va encore plus loin. Pour tout achat d’un Samsung Galaxy S23 128 Go, Coolblue vous offre 75 € de crédit valable sur une sélection de produits Samsung. C’est l’occasion de vous acheter en complément de votre smartphone, un chargeur, une tablette ou des écouteurs Samsung. Cette offre exceptionnelle prend fin le 21 mai. Il est temps d’en profiter !