Découvrez la magie du reconditionné : optez pour l’iPhone 11 en parfait état à moins de 350 € et faites des économies sans compromis sur la qualité !

Découvrez les performances de l’iPhone 11

Le reconditionné, c’est le bon moyen de s’offrir un smartphone récent sans exploser son budget. Et en plus, c’est un très bon geste pour la planète. En passant par des spécialistes des produits reconditionnés, vous ne prenez aucun risque à vous lancer. En ce moment par exemple, le spécialiste Back Market propose l’iPhone 11 64 Go en parfait état à un prix défiant toute concurrence. Dans le cas de l’iPhone 11, c’est un super bon plan, d’autant plus qu’il n’est plus commercialisé par Apple qui préfère se concentrer sur la commercialisation de ses smartphones dernière génération. Et pourtant, l’iPhone 11 a encore tout d’un grand. Doté d’un écran Retina de 6,1 pouces, l’iPhone 11 vous offre des images de haute qualité et un confort de lecture optimal de jour comme de nuit. Équipé d’une puce A13 Bionic très puissante, il vous permet de passer d’une application à une autre mais aussi de scroller sur les réseaux sociaux, de regarder des vidéos en streaming ou encore de jouer à des jeux vidéo en toute fluidité. Côté photo, l’iPhone 11 est doté d’un double appareil-photo ultra grand-angle et grand-angle de 12 mégapixels à l’arrière. A l’avant, sa caméra frontale True Depth de 12 mégapixels vous permettra de prendre des selfies et de passer des appels vidéo parfaits. Enfin, grâce à sa batterie de 3310 mAh, l’iPhone 11 vous offre une autonomie pouvant aller jusqu’à 10 heures en lecture vidéo, et jusqu’à 2 jours en utilisation normale.

Offrez-vous l’iPhone 11 64 Go à petit prix avec Back Market

L’iPhone 11 a vraiment tout d’un grand. En plus, il est résistant à la poussière, à l’eau et aux rayures avec sa certification IP68. En ce moment, l’iPhone 11 64 Go est vendu neuf au prix de 589 €. En optant pour une version reconditionnée dans un parfait état, vous pouvez l’obtenir au prix canon de 343,36 € avec Back Market. Cela vous permet d’économiser plus de 245 € pour un téléphone qui dispose d’un écran et d’un état technique parfait. En plus, Back Market garantit ses produits 12 mois et vous permet de les renvoyer gratuitement pendant 30 jours. Vous ne prenez donc aucun risque à faire des économies. Un conseil, foncez.