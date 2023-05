Apple : économisez plus de 300 euros sur l’iPhone 13 Pro reconditionné en parfait état offrant la performance d'un neuf pour une fraction du prix !

Goûtez aux performances de l’iPhone 13 Pro

Avant dernière génération d’iPhone d’Apple, la gamme des iPhones 13 est très performante et n’a rien à envier à ses successeurs, les iPhones 14. Surtout l’iPhone 13 Pro qui sort son épingle du jeu. Doté d’une puce A15 Bionic très puissante, la même que celle de l’iPhone 14, l’iPhone 13 Pro est parfait pour scroller sur les réseaux sociaux, jouer à des jeux vidéo ou encore regarder des séries en streaming en toute fluidité. Avec son écran Super Retina de 6,1 pouces, consulter votre smartphone ou regarder vos contenus est un plaisir. En effet, l’iPhone 13 Pro vous offre des images de très haute qualité, d’une résolution de 2532x1170 pixels. Pour graver tous vos souvenirs, l’iPhone 13 Pro est équipé d’un appareil photo de 12 mégapixels composé d’un objectif grand angle, d’un objectif ultra grand-angle et d’un téléobjectif. De quoi prendre des photos de près ou de loin avec une très grande qualité. A l’avant, sa caméra TrueDepth de 12 mégapixels vous permet de prendre des selfies et de passer des appels vidéo parfaits. Enfin, grâce à sa batterie Lithium-ion, l’iPhone 13 Pro vous offre jusqu’à 22 heures d’autonomie en lecture vidéo. Vous êtes à court de batterie ? Grâce à la charge rapide, il vous suffit de 30 minutes pour obtenir 50% de charge. On vous l’a dit, l’iPhone 13 Pro est parfait !

Économisez 329 € sur le prix de l’iPhone 13 Pro en optant pour le reconditionné

Vous avez envie de vous offrir un iPhone récent sans être prêt à dépenser plus de 1000 € ? Le bon plan est de vous orienter vers un smartphone reconditionné. Cela vous permet de réaliser des économies et de faire un geste positif pour la planète. En plus, vous ne perdrez pas en qualité en optant pour un smartphone reconditionné dans un parfait état comme l’iPhone 13 Pro 128 Go proposé en ce moment par Back Market, le spécialiste du reconditionné. Le prix de l’iPhone 13 Pro 128 Go neuf est de 1159 €. Back Market propose sa version reconditionnée comme neuve à seulement 830 €. Cela vous permet d’économiser 329 €, et en plus, Back Market vous offre une garantie de 12 mois. Un conseil, n’hésitez plus et optez pour le reconditionné.