Xbox Series X : il est temps de vous offrir la console dernière génération de Sony à moins de 500 € avec Amazon

Découvrez les performances de la Xbox Series X

Vous rêvez de vous offrir la Xbox la plus rapide et la plus puissante jamais conçue ? C’est le moment de découvrir la Xbox Series X, la console dernière génération de Sony. Avec ses 12 téraflops de puissance graphique brute, le Ray Tracing DirectX, un disque SSD personnalisé de 1 To et des images en qualité 4K, la Xbox Series X vous offre une expérience de jeu exceptionnelle et époustouflante de réalisme. Dans cette nouvelle version de la Xbox, les temps de chargements sont réduits ce qui vous permet de profiter au maximum de vos jeux vidéo préférés. Avec sa fréquence d’image pouvant aller jusqu’à 120 FPS en jeu, vous ne raterez aucune seconde des actions en cours. Pour parfaire le tout, la Xbox Series X vous offre un son audio spatial. Entre les images hyper réalistes et un son de haute qualité, la Xbox Series X vous permet de vous immerger complètement dans l’univers de vos jeux vidéo, pour des heures de bonheur intenses ! La Xbox Series X vous permet de jouer à des jeux vidéo récents, mais aussi à des jeux vidéo provenant des 4 dernières générations de Xbox. Cela représente plus d’une centaine de titres. De quoi vous faire plaisir en jouant à des jeux de légendes comme Call of Duty Modern Warfare II, Gotham Nights, Lego Star Wars, La Saga Skywalker, FIFA 23 ou encore Forza Horizon 5.

Offrez-vous la Xbox Series X à moins de 500 € avec Amazon

Cela fait longtemps que vous avez envie de vous offrir la Xbox Series X ? C’est le moment d’en profiter avec cette offre exceptionnelle d’Amazon. En ce moment, le géant du e-commerce propose la console de jeu Xbox Series X et ses 2 manettes sans fil Xbox au prix canon de 499 € au lieu de 599 €. Cela vous permet d’économiser 100 €. En plus, Amazon vous offre la possibilité de payer en 4 fois avec seulement 2,3% de frais, ce qui représente 4 mensualités de 127,62 €. Toutes les conditions sont réunies pour vous laisser tenter !