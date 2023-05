Ne manquez pas ce double bon plan : économisez 250 € sur la TV Samsung The Frame 55 pouces et recevez un cadre gratuit chez Coolblue !

Samsung The Frame : une télévision exceptionnelle

Vous rêvez du jour où votre télévision disparaîtra de votre salon ? Bien que les modèles de télévision soient de plus en plus design, il n’est pas toujours facile de les intégrer facilement à votre décoration, sauf si vous achetez le téléviseur Samsung The Frame. Parfaite, la télévision Samsung The Frame est une Smart TV quand elle est allumée. Elle se transforme en œuvre d’art lorsqu’elle est éteinte. Comment cela fonctionne ? Tout d’abord, grâce à son écran mat et à son capteur de lumière qui évite les reflets. Ensuite, grâce à une large gamme de cadre que vous pouvez personnaliser à votre intérieur et poser autour de la télévision Samsung The Frame. Enfin, grâce au Slim Fit Wall Mount. Il vous permet de placer la télévision Samsung The Frame au plus près de votre mur, comme un cadre. Une fois allumée, la télévision Samsung The Frame devient un téléviseur très performant grâce à son processeur Quantum 4K. Grâce à lui, la télévision Samsung The Frame diffuse des images en qualité 4K Ultra HD, avec un taux de rafraîchissement de 100 Hz. C’est parfait pour ne manquer aucune scène de votre série ou de vos films préférés. Pour compléter ses performances, la télévision Samsung The Frame vous offre un son Dolby Atmos de haute qualité avec ses 2 haut-parleurs d’une puissance de 40W. Très polyvalente, la télévision Samsung The Frame est parfaite pour les personnes qui aiment regarder la télévision en toute discrétion.

Économisez 250 € sur le prix de la télévision Samsung The Frame avec Coolblue

Esthétique et performante, la télévision Samsung The Frame a vraiment tout pour plaire. Si vous êtes amateurs d’art, Samsung vous offre même la possibilité d’exposer dans votre salon les plus belles œuvres d’art disponible dans son catalogue contenant plus de 1600 œuvres. Vous avez envie de craquer ? Profitez de l’offre de Coolblue pour vous l’offrir au meilleur prix. En ce moment, le spécialiste du high-tech propose la télévision Samsung The Frame 55 pouces à 1049 € au lieu de 1299 €, soit 250 € de remise. En plus, pour tout achat de la télévision Samsung The Frame, Coolblue vous offre un cadre gratuit. Profitez-en vite !