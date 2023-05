Offrez-vous les dernières sneakers très tendances à petit prix avec les promotions Nike

Suivez la tendance avec Nike

Si vous aimez les sneakers, vous aimez forcément Nike. Depuis sa création, la marque au swoosh sort très régulièrement des modèles de baskets ultra tendances, aussi bien pour la pratique du sport que pour la vie de tous les jours. Qui ne connaît pas les fameuses Nike Air Force, les Nike Blazer, les Nike Air Max, ou encore les Nike Court ? Tous ces modèles ultra tendances, vous pouvez vous les offrir à prix canon en profitant des promotions Nike. Toute l’année, la marque au swoosh propose dans son onglet promotion des remises pouvant aller jusqu’à -40% sur de nombreux articles sportswear, dont une large sélection de chaussures. En ce moment, plus de 280 modèles de sneakers sont concernés par les promotions Nike. C’est le bon moment pour vous faire plaisir et agrandir votre collection. En plus, si vous êtes étudiants, Nike vous offre 10% de remise supplémentaire. Comment résister ?

Jusqu’à -40% de remise sur les sneakers tendances avec Nike

C’est une bonne nouvelle pour les amateurs de sneakers. En profitant des promotions Nike, il est possible de s’offrir des sneakers tendances à petit prix comme les Nike Blazer Low Platform pour femmes. Simples et ultra confortables, elles vous donnent de la hauteur. Pour ne rien gâcher, leur swoosh pailleté est le petit détail en plus qui fait toute la différence. Nike propose en ce moment les Nike Blazer Low Platform à 54,97 € au lieu de 99,99 €, soit 45% de remise. Les femmes pourront aussi se faire plaisir avec les Nike Air Max Dawn, reconnaissables avec leur amorti Air ultra confortable. Nike les propose à 71,97 € au lieu de 119,99 €, soit 40% de remise. Du côté des hommes, ils pourront s’offrir les Nike Air Max 90. Vintage, confortables et stylées, elles ont tout pour plaire. Nike les propose actuellement à 89,97 € au lieu de 149,99 €, soit 40% de remise. Un autre modèle vintage est disponible parmi les promotions Nike, ce sont les Nike SB Zoom Blazer Mid Premium Plus. Créées dans les années 70, ces chaussures de skate sont toujours aussi tendances et faciles à porter au quotidien. Nike les propose à 65,97 € au lieu de 109,99 €, soit 40% de remise. Foncez-vite sur le site de Nike pour découvrir les autres modèles ultra stylés à petit prix.