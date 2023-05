Apple : vivez l’expérience technologique de l’iPhone 11 Pro à moins de 500 euros en suivant nos conseils

Découvrez l’iPhone 11 Pro, un petit bijou de technologie

Le temps où il fallait dépenser plus de 1000 € pour pouvoir bénéficier d’un smartphone puissant et performant est révolu. En optant pour un smartphone reconditionné, il est désormais possible de profiter des dernières innovations technologiques à moindre prix. Par exemple, l’iPhone 11 Pro 256 Go reconditionné en parfait état est actuellement proposé à moins de 500 € par Back Market. C’est un prix très alléchant pour ce petit bijou de technologie commercialisé en 2019. Très puissant, l’iPhone 11 Pro est doté d’une puce A13 Bionic. Avec lui, vous surfez sur internet, scrollez sur les réseaux sociaux, jouez à vos jeux vidéo préférés ou regardez vos séries en streaming en toute fluidité. Son écran Oled Super Retina XDR de 5,8 pouces vous offre des images d’une qualité exceptionnelle. Côté photo, l’iPhone 11 Pro n’a rien à envier à ses successeurs. Il est équipé d’un triple capteur photo arrière ultra grand angle, grand angle et téléobjectif de 12 mégapixels. Avec lui, tous vos souvenirs seront gravés en haute qualité, même dans les endroits les plus sombres grâce à son mode nuit. Vos sujets seront également sublimés grâce au mode portrait qui floute l’arrière de vos photos. La vidéo n’est pas en reste. L’iPhone 11 Pro enregistre vos vidéos en qualité 4K Ultra HD. De quoi révéler vos talents de réalisateurs ! Pour compléter ces performances exceptionnelles, l’iPhone 11 Pro vous offre une autonomie pouvant aller jusqu’à 18 heures en lecture vidéo grâce à sa batterie Lithium-ion de 3046 mAh. Vous êtes quand même à court de batterie ? Avec la charge rapide, votre iPhone 11 Pro sera rechargé de 50% en seulement 30 minutes.

Offrez-vous l’iPhone 11 Pro 256 Go à moins de 500 € avec Back Market

Le spécialiste du reconditionné Back Market tape fort en vous proposant l’iPhone 11 Pro 256 Go en parfait état à seulement 490,15 €. Cela vous permet de réaliser une économie de 488 €, le prix de l’iPhone 11 Pro 256 Go neuf étant de 979 €. C’est un très bon plan à ne surtout pas manquer. Vous ne prenez aucun risque en optant pour le reconditionné avec Back Market. Vous disposez d’une garantie de 12 mois, ainsi que des retours gratuits sous 30 jours. Alors profitez-en vite.