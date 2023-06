Découvrez vite toute les actualités du mois de juin sur la PS5 : jeux vidéo, offres promotionnelles,... on vous dit tout !

C’est la question qui brûle toutes les lèvres. Depuis que les ruptures de stocks de PS5 ne sont plus qu’un lointain souvenir, est-il désormais possible de trouver la célèbre console de Sony en promotion ? Pour le moment, vous pouvez faire de bonnes affaires en achetant la PS5 en pack incluant des accessoires comme une manette Dual Sense supplémentaire, ou le casque micro sans fil Pulse 3D. De nombreux revendeurs proposent aussi des packs incluant la PS5 et un ou plusieurs jeux vidéo. Pour ce qui est des « vraies remises », il est encore trop tôt pour en trouver. Il faudra certainement encore attendre quelques mois et les offres de rentrée ou des opérations commerciales comme le Black Friday ou le Cyber Monday pour bénéficier de réductions dépassant les -5%. Pour le moment, pour obtenir la PS5 au meilleur prix, n’hésitez pas à vous rendre régulièrement sur les e-shops des principaux revendeurs belges pour vérifier les prix, vous pourriez avoir de bonnes surprises. .

A quel jeu vidéo pour PS5 jouer en juin ?

Si vous possédez la PS5, foncez-vous abonner à PlayStation Plus. Cet abonnement est le bon plan pour jouer chaque mois à de nouveaux jeux vidéo, le tout au meilleur prix. Le catalogue PlayStation Plus est composé de plus de 400 jeux vidéo !! De quoi vous faire plaisir et profiter de longues heures de jeu. Chaque mois, Sony offre uà ses abonnées un accès gratuit à certains jeux vidéo. Ce mois-ci, vous pourrez profiter gratuitement du jeu de simulation de basketball NBA 2K23, vous mettre dans la peau d’un aventurier en jouant jeu vidéo d’aventure Jurassic World Evolution 2 ou aiguiser vos sens avec le jeu de combat, d’action et d’aventure Trek to Yomi. De quoi satisfaire toutes les envies des fans de PS5 !