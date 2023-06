Plopsaqua : rafraîchissez-vous en famille et profitez jusqu’à 15 € de remise sur l’achat d’un abonnement annuel au parc aquatique préféré des petits et des grands !

Éclatez-vous en famille à Plopsaqua

L’été s’installe en Belgique et les vacances scolaires arrivent bientôt. Pour occuper vos enfants pendant les vacances, vous créez de superbes souvenirs mais aussi pour vous détendre et vous rafraîchir, offrez-vous une carte SwimCard Plopsa ! Il s’agit d’une carte d’abonnement annuelle aux parcs aquatiques Plopsaqua De Panne et Hannut-Landen. Elle vous permet de profiter à volonté de toutes les attractions proposées par les parcs aquatiques Plopsaqua : une piscine disco de 25 mètres, un bassin extérieur parfait pour nager ou faire bronzette, des tonneaux pétillants, des bouées glissantes pour les amateurs de sensations fortes, le bassin déchaîné pour défier les grandes vagues mais aussi les nombreux toboggans. Dans les parcs aquatiques Plopsaqua, vous pouvez également vous détendre et prendre soin de vous dans le sauna, ou encore profiter des chaises longues pour vous relaxer et prendre le soleil. Les parcs aquatiques Plopsaqua proposent aussi un petit bassin dédié aux touts petits. Plopsaqua est le parc aquatique parfait pour s’amuser en famille, dès le plus jeune âge.

Jusqu’à 15 € de remise sur l’abonnement Plopsaqua

C’est le moment idéal pour vous offrir un abonnement aux parcs aquatiques Plopsaqua. En ce moment, pour toute souscription d’un SwimCard Plopsa, vous bénéficiez d’une remise pouvant aller jusqu’à 15 € sur votre abonnement annuel avec le code promo PLOPSADEALS. La carte SwimCard Plopsa vous offre un accès illimité aux parcs aquatiques Plopsaqua De Panne et Hannut-Landen. Elle vous permet également de bénéficier de 50% de remise sur le tarif d’entrée des parcs d’attractions Plopsaland De Panne, Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa Station Antwerp, Plopsa Indoor Coevorden, Majaland Kownaty, Majaland Warsaw et Holiday Park. Posséder une carte SwinCar Plopsa, c’est aussi profiter de remises sur de nombreuses prestations proposées par les parcs d’attractions Plopsaland comme le parking, les hôtels ou encore les restaurants. Alors n’hésitez plus et profitez dès à présent du code promo PLOPSADEALS. Vous ferez le bonheur de vos enfants, et de toute la famille.