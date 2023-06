Krups : ce bon plan exclusif vous fait économiser -25% sur le prix de la machine à espresso Virtuoso semi-automatique !

Devenez un véritable barista avec la machine à espresso Virtuoso semi-automatique de Krups

Comme 63% des Belges, vous buvez du café tous les jours ? Selon une enquête menée par Panos en 2022, les Belges consommeraient 6,8 kilos de café par an. La Belgique est d’ailleurs dans le top 10 des plus gros consommateurs de café en Europe, à la 8ème position. Consommer du café, c’est un moment agréable et convivial, que ce soit le matin au petit-déjeuner ou pour faire une pause pendant la journée. Alors autant consommer un bon café, même lorsque vous êtes à la maison. Avec la machine à espresso Virtuoso semi-automatique de Krups, vous allez devenir un véritable barista et découvrir le plaisir de vous préparer un café d’exception depuis le confort de votre maison. Grâce à sa pression de 15 bars et à son système innovant de dosettes ou de café moulu, la machine à espresso Virtuoso semi-automatique de Krups vous délivre à chaque tasse un café aux arômes intenses, recouvert d’une crema onctueuse et savoureuse. Grâce à son panneau de commande intuitif, la machine à espresso Virtuoso semi-automatique de Krups vous permet de préparer facilement des espressos, des double-expressos, des lungos, des macchiattos ou encore des ristrettos. Vous préférez les spécialités lactées ? La machine à espresso Virtuoso semi-automatique de Krups est dotée d’une buse vapeur de qualité professionnelle. En un instant, elle produit une mousse de lait généreuse, parfaite pour préparer de délicieux cappuccinos, latte macchiatos et autres boissons à base de lait comme le chocolat chaud. Pratique pour les matins pressés, la machine à espresso Virtuoso semi-automatique de Krups vous permet de préparer 2 tasses de café simultanément. Son grand réservoir de 1 litre est parfait. Il vous permet de préparer plusieurs cafés d’affilée sans avoir besoin de le remplir entre 2 préparations.

Économisez 25% sur le prix de la machine à espresso Virtuoso semi-automatique de Krups avec la boutique de Max

Vous rêvez de vous préparer chaque jour un café digne d’un barista sans avoir besoin d’aller dans un coffe shop ? La machine à espresso Virtuoso semi-automatique de Krups est faite pour vous. Avec son design compact et moderne, elle s’intégrera parfaitement dans toutes les cuisines. C’est pour toutes ces qualités que la boutique de Max a souhaité la proposer dans son catalogue. Elle y est d’ailleurs affichée à son meilleur prix. Vendue habituellement 199,99 €, la boutique de Max propose la machine à espresso Virtuoso semi-automatique de Krups à 149,99 €, soit 25% de remise. Un conseil, ne manquez surtout pas cette offre exceptionnelle. Vous ne le regretterez pas.