Profitez des soldes et offrez-vous des sneakers Nike à prix réduit : jusqu'à -50% de remise sur les modèles phares !

Nike : profitez de remises exceptionnelles toute l’année

Vous adorez la marque Nike mais elle vous semble inaccessible en termes de prix ? Vous ne devez pas encore connaître ce très bon plan pour vous offrir le meilleur de Nike à petit prix. Toute l’année, la marque au swoosh propose dans son onglet promotions de nombreux produits avec des remises pouvant aller jusqu’à -50 %. En ce moment, plus de 2800 articles sont affichés à petit prix. Vous y trouverez de nombreux produits comme des sneakers, des survêtements, des leggings, des shorts, des t-shirts, des sweats ou encore des vestes pour hommes, femmes et enfants. De quoi refaire votre garde-robe sportswear ou agrandir votre collection de sneakers. Alors n’hésitez plus et rendez-vous dès à présent sur le site ou sur l’application Nike pour faire le plein de très bonnes affaires. En achetant sur le site de Nike, vous deviendrez automatiquement membre de la communauté Nike. Vous pourrez alors profiter de nombreuses offres promotionnelles tout au long de l’année. Vous aurez également accès à des coachings gratuits sur l’application Nike Run Club ou Nike Training.

Nike : jusqu’à -50% de remise sur plus de 500 sneakers

Nike est une référence en termes de sneakers. Depuis sa création, la marque a conçu des modèles de légende comme les Air Max, les Air Jordan, les Blazers ou les Wafle. Pour vous offrir le meilleur des sneakers Nike à petit prix, profitez des promotions Nike. Vous y trouverez par exemple les sneakers pour femme Nike Air Force 1’07 à 77,97 € au lieu de 129,99 €, soit 40% de remise, ou encore les baskets Nike Air Max 90 à 89,97 € au lieu de 149,99 €, soit 40% de remise. Si vous êtes fan de baskets, les sneakers Air Jordan 11 CMFT Low sont affichés sur le site de Nike à 62,47 € au lieu de 124,99 €, soit 50% de remise. Les amateurs de chaussures vintage seront également séduits par les Nike Blazer Mid’77, proposées à 50,97 € au lieu de 84,99 €, soit 40% de remise. De nombreux autres modèles sont disponibles sur le site de Nike. Courrez-vous en profiter.