Soldes chez Coolblue : économisez 300 € sur la télévision Samsung The Frame, le mariage parfait entre performance et esthétisme !

Samsung The Frame : une télévision performante et esthétique

Vous aimez regarder la télévision et profiter d’images Full HD d’une qualité exceptionnelle ? Par contre, vous n’aimez pas du tout son esthétique lorsqu’elle est éteinte ? Il est vrai que ce rectangle noir ne s’intègre pas toujours avec harmonie dans un salon. Il existe des solutions pour dissimuler sa télévision, comme l’intégrer dans un meuble. Vous pouvez aussi acheter un nouveau téléviseur comme la téléviseur Samsung The Frame. Smart TV proposant des images en qualité 4K Ultra HD lorsqu’elle est allumée, elle se transforme en œuvre d’art lorsqu’elle est éteinte. Cela est possible grâce à son écran mat et à son capteur de lumière qui évite les reflets, mais aussi grâce à ses multiples possibilités de personnalisation. La télévision Samsung The Frame peut en effet accueillir des cadres magnétiques qui viennent se poser tout autour de la télévision pour l’habiller. En plus, le Slim Fit Wall Mount, permet de placer la télévision Samsung The Frame très près du mur, tout comme un cadre. Une fois allumée, la télévision Samsung The Frame vous offre une expérience télévisuelle exceptionnelle avec des images en très haute qualité grâce à son processeur Quantum 4K. La télévision Samsung The Frame dispose également d’un taux de rafraîchissement de 100 Hz. Grâce à lui, les images sont d’une fluidité incomparable. Vous ne manquerez jamais une seconde des scènes d’action de vos séries et films préférés. De belles images, c’est bien. Avec un son de haute qualité, c’est encore mieux. La télévision Samsung The Frame vous offre un son Dolby Atmos inégalable grâce à ses 2 haut-parleurs d’une puissance de 40W.

Économisez 300 € sur le prix de la télévision Samsung The Frame avec Coolblue

Entre performance et esthétisme, la télévision Samsung The Frame a vraiment tout pour plaire, même son prix. Pendant les soldes d’été, Coolblue propose son modèle 55 pouces à 999 € au lieu de 1299 €, soit 300 € de remise. C’est une remise exceptionnelle pour une télévision de cette qualité. En plus, pour tout achat de la télévision Samsung The Frame 55 pouces, Coolblue vous offre un cadre gratuit. Un conseil, n’hésitez plus et foncez vite l’acheter.